Ağustos 2026 enflasyon oranı açıklandı: TÜİK verileri belli oldu

Ağustos 2026 enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamları; kira artış oranı, Ocak 2027 emekli ve memur zammı, piyasa beklentileri ve vatandaşların alım gücü açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2026 enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı.

Yıllık enflasyon ise Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

Böylece "Ağustos 2026 enflasyon oranı ne kadar oldu?", "enflasyon açıklandı mı?", "bu ay enflasyon kaç oldu?" ve "TÜİK enflasyon oranı ne kadar?" soruları da yanıtını buldu.

Temmuz 2026'da aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı.

Ağustos 2026 enflasyon rakamlarına göre;

Aylık enflasyon: yüzde 1,84

Yıllık enflasyon: yüzde 31,51

Ağustos ayında aylık enflasyon temmuz ayındaki yüzde 1,78 seviyesinden yüzde 1,84'e yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 31,75'ten yüzde 31,51'e geriledi.

Açıklanan Ağustos 2026 enflasyon oranı, yılın ikinci yarısındaki fiyat hareketlerinin seyri açısından önemli bir gösterge oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim vatandaşların alım gücü, kira artışları, maaş zamları, piyasa fiyatlamaları ve ekonomik beklentiler açısından yakından takip ediliyor.