Fenerbahçe'de 5 transferden 51.3 milyon euroluk zarar

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında yaşanan ayrılıklar dikkat çekerken, yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen 5 oyuncunun vedası sarı-lacivertli kulübün hanesine zarar olarak yazıldı.
Cengiz Ünder, Becao, Diego Carlos, Amrabat ve Çağlar Söyüncü için ödenen toplam bonservis bedeli 55.3 milyon euro olurken, kulüp bu oyunculardan yalnızca 4 milyon euro kiralama geliri elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5 OYUNCUDAN 51.3 MİLYON EUROLUK KAYIP
2023-24 sezonunda 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Cengiz Ünder, herhangi bir bonservis geliri elde edilmeden Çorum'a transfer oldu.
Aynı sezon 8.3 milyon euro karşılığında transfer edilen Becao'nun da bedelsiz olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
2024-25 sezonunda 11.5 milyon euro yatırım yapılan Diego Carlos için ise Fenerbahçe, kiralama yoluyla 2.8 milyon euro gelir elde etti. Brezilyalı futbolcu daha sonra bu yaz Parma'ya kiralandı.
AMRABAT VE ÇAĞLAR DA BEDELSİZ AYRILIYOR
Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda 12 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Amrabat da sarı-lacivertli kulübe bonservis kazandırmadan Ajax'ın yolunu tuttu.
İki yıl önce 8.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Çağlar Söyüncü'nün de yine bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe böylece söz konusu 5 futbolcu için toplam 55.3 milyon euro bonservis öderken, kiralama gelirlerinden 4 milyon euro elde etti. Sarı-lacivertlilerin bu transferlerden toplam zararı ise 51.3 milyon euro oldu.
Cengiz Ünder, Becao, Diego Carlos, Amrabat ve Çağlar Söyüncü için ödenen toplam bonservis bedeli 55.3 milyon euro olurken, kulüp bu oyunculardan yalnızca 4 milyon euro kiralama geliri elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5 OYUNCUDAN 51.3 MİLYON EUROLUK KAYIP
2023-24 sezonunda 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Cengiz Ünder, herhangi bir bonservis geliri elde edilmeden Çorum'a transfer oldu.
Aynı sezon 8.3 milyon euro karşılığında transfer edilen Becao'nun da bedelsiz olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
2024-25 sezonunda 11.5 milyon euro yatırım yapılan Diego Carlos için ise Fenerbahçe, kiralama yoluyla 2.8 milyon euro gelir elde etti. Brezilyalı futbolcu daha sonra bu yaz Parma'ya kiralandı.
AMRABAT VE ÇAĞLAR DA BEDELSİZ AYRILIYOR
Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda 12 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Amrabat da sarı-lacivertli kulübe bonservis kazandırmadan Ajax'ın yolunu tuttu.
İki yıl önce 8.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Çağlar Söyüncü'nün de yine bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe böylece söz konusu 5 futbolcu için toplam 55.3 milyon euro bonservis öderken, kiralama gelirlerinden 4 milyon euro elde etti. Sarı-lacivertlilerin bu transferlerden toplam zararı ise 51.3 milyon euro oldu.