Josh Giddey, Chicago Bulls'un Doğu Konferansı'nda bir playoff sırası için mücadele edebilecek yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ClutchPoints'e konuşan Giddey, takımın bu potansiyeli sonuca dönüştürüp dönüştüremeyeceğini belirleyecek en önemli unsurun istikrar olduğunu söyledi:
"Konferansın oldukça güçlü olduğu ortada. Ancak bence elimizde iyi bir karışım var: Tecrübeli oyuncular, genç oyuncular, daha önce playoff basketbolunu yaşamış isimler ve oraya ulaşmak için aç olan oyuncular."
Giddey, Bulls'un mevcut kadrosundan memnun olduğunu da sözlerine ekledi:
"Soyunma odasında sahip olduğumuz oyuncular konusunda rahatım. Bu ligde rekabetçi olmak ve playoff takımı hâline gelmek için fazlasıyla yeterli oyuncumuz olduğunu düşünüyorum."
Chicago, geçen sezonu 31 galibiyet ve 51 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 12. sırasında tamamlamış ve sezon sonrası yarışının dışında kalmıştı.
Bulls'un 31 galibiyeti, Doğu'da doğrudan playoff bileti alan son iki takım Philadelphia 76ers ve Orlando Magic'in 45 galibiyetinin 14 altında kaldı.
Takımın geçen sezonki en büyük probleminin belirli bir seviyeyi fikstür boyunca koruyamaması olduğunu kabul eden Giddey, şunları kaydetti:
"Bazı dönemlerde gerçekten çok iyi bir takım gibi göründük. Ardından iyi bir takım gibi görünmediğimiz dönemler yaşadık."
"İstikrarlı olabilmek ve bize farklı görüntüler sunabilecek birçok oyuncuya başvurabileceğimiz derin bir kadroya sahip olmak önemli. Bence bunlar belirleyici unsurlar."
Giddey, 2025-26 sezonunda Bulls'un en üretken oyuncularından biri oldu. Toplam 54 karşılaşmada forma giyen ve bunların 51'ine ilk beşte başlayan Avustralyalı oyuncu; 17 sayı, 8,3 ribaund ve 9,1 asist ortalamaları yakaladı.
Sahadan yüzde 44,8, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36,4 isabetle oynadı.
Matas Buzelis de 77 karşılaşmada 16,3 sayı ve 5,8 ribaund ortalamalarıyla Chicago'nun genç çekirdeğinin önemli parçalarından biri hâline geldi. Patrick Williams 72 maçta 7 sayı, Isaac Okoro ise 9,3 sayı ortalaması kaydetti.
Chicago, Bryson Graham'i basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığına, Tiago Splitter'ı ise başantrenörlük görevine getirmesinin ardından yaz döneminde önemli değişiklikler yaptı.
İki yıl ve 45 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Norman Powell ile kadrosuna tecrübeli bir skorer ekleyen Bulls, Nic Claxton'ı takasla alarak pota altı rotasyonunu da güçlendirdi.
Chicago ayrıca 2026 NBA Draftı'nın dördüncü sırasından Caleb Wilson'ı, 15. sırasından ise Dailyn Swain'i seçti.
Yeni kadro yapılanmasında Giddey ve Buzelis'in iki çaylakla birlikte çekirdeği oluşturması; Powell ve Claxton'ın ise tecrübeleriyle takıma yardımcı olması bekleniyor.
Giddey, kadro derinliğinin özellikle normal sezonun zor dönemlerinde Bulls'a önemli katkı sağlayabileceğini belirtti:
"Bence mesele bunu her gece yapabilmek. Sezonun ortalarında, zorlu ve yorucu günler geldiğinde ve bazı akşamlarda oynama isteğiniz olmadığında bile kazanmanız gerekir. Bence bu tür karşılaşmalarda çok sayıda galibiyet çıkarabilirsiniz."
Sağlığın da belirleyici olacağını söyleyen Giddey, sakatlıkların her zaman oyuncuların kontrolünde bulunmadığını kabul etti:
"Elbette sağlıklı kalmak bir numaralı konu. Ancak bu her zaman sizin kontrolünüzde olmuyor."
Giddey, yaz döneminde takım hâlinde geçirilen sürenin oyuncular arasındaki uyumu güçlendirdiğini ancak asıl sınavın normal sezon başlayınca verileceğini sözlerine ekledi:
"Sanırım bir ay kadar sonra sezon başladığında nasıl olduğumuzu göreceğiz."
"Konferansın oldukça güçlü olduğu ortada. Ancak bence elimizde iyi bir karışım var: Tecrübeli oyuncular, genç oyuncular, daha önce playoff basketbolunu yaşamış isimler ve oraya ulaşmak için aç olan oyuncular."
Giddey, Bulls'un mevcut kadrosundan memnun olduğunu da sözlerine ekledi:
"Soyunma odasında sahip olduğumuz oyuncular konusunda rahatım. Bu ligde rekabetçi olmak ve playoff takımı hâline gelmek için fazlasıyla yeterli oyuncumuz olduğunu düşünüyorum."
Chicago, geçen sezonu 31 galibiyet ve 51 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 12. sırasında tamamlamış ve sezon sonrası yarışının dışında kalmıştı.
Bulls'un 31 galibiyeti, Doğu'da doğrudan playoff bileti alan son iki takım Philadelphia 76ers ve Orlando Magic'in 45 galibiyetinin 14 altında kaldı.
Takımın geçen sezonki en büyük probleminin belirli bir seviyeyi fikstür boyunca koruyamaması olduğunu kabul eden Giddey, şunları kaydetti:
"Bazı dönemlerde gerçekten çok iyi bir takım gibi göründük. Ardından iyi bir takım gibi görünmediğimiz dönemler yaşadık."
"İstikrarlı olabilmek ve bize farklı görüntüler sunabilecek birçok oyuncuya başvurabileceğimiz derin bir kadroya sahip olmak önemli. Bence bunlar belirleyici unsurlar."
Giddey, 2025-26 sezonunda Bulls'un en üretken oyuncularından biri oldu. Toplam 54 karşılaşmada forma giyen ve bunların 51'ine ilk beşte başlayan Avustralyalı oyuncu; 17 sayı, 8,3 ribaund ve 9,1 asist ortalamaları yakaladı.
Sahadan yüzde 44,8, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 36,4 isabetle oynadı.
Matas Buzelis de 77 karşılaşmada 16,3 sayı ve 5,8 ribaund ortalamalarıyla Chicago'nun genç çekirdeğinin önemli parçalarından biri hâline geldi. Patrick Williams 72 maçta 7 sayı, Isaac Okoro ise 9,3 sayı ortalaması kaydetti.
Chicago, Bryson Graham'i basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcılığına, Tiago Splitter'ı ise başantrenörlük görevine getirmesinin ardından yaz döneminde önemli değişiklikler yaptı.
İki yıl ve 45 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Norman Powell ile kadrosuna tecrübeli bir skorer ekleyen Bulls, Nic Claxton'ı takasla alarak pota altı rotasyonunu da güçlendirdi.
Chicago ayrıca 2026 NBA Draftı'nın dördüncü sırasından Caleb Wilson'ı, 15. sırasından ise Dailyn Swain'i seçti.
Yeni kadro yapılanmasında Giddey ve Buzelis'in iki çaylakla birlikte çekirdeği oluşturması; Powell ve Claxton'ın ise tecrübeleriyle takıma yardımcı olması bekleniyor.
Giddey, kadro derinliğinin özellikle normal sezonun zor dönemlerinde Bulls'a önemli katkı sağlayabileceğini belirtti:
"Bence mesele bunu her gece yapabilmek. Sezonun ortalarında, zorlu ve yorucu günler geldiğinde ve bazı akşamlarda oynama isteğiniz olmadığında bile kazanmanız gerekir. Bence bu tür karşılaşmalarda çok sayıda galibiyet çıkarabilirsiniz."
Sağlığın da belirleyici olacağını söyleyen Giddey, sakatlıkların her zaman oyuncuların kontrolünde bulunmadığını kabul etti:
"Elbette sağlıklı kalmak bir numaralı konu. Ancak bu her zaman sizin kontrolünüzde olmuyor."
Giddey, yaz döneminde takım hâlinde geçirilen sürenin oyuncular arasındaki uyumu güçlendirdiğini ancak asıl sınavın normal sezon başlayınca verileceğini sözlerine ekledi:
"Sanırım bir ay kadar sonra sezon başladığında nasıl olduğumuzu göreceğiz."