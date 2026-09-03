Draymond Green, Jonathan Kuminga'nın menajeri Aaron Turner'ı genç oyuncunun Minnesota Timberwolves ile imzaladığı sözleşme hakkındaki açıklamaları nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turner, Kevin O'Connor'ın podcast programına katılarak Kuminga'nın daha düşük ücretli Minnesota kontratını neden kabul ettiğini anlatmıştı.
Menajer, 24,3 milyon dolarlık takım opsiyonunu 6,3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna dönüştürmenin, Kuminga'ya kendi kariyerinin kontrolünü vermesi nedeniyle gerçek anlamda bir fedakârlık sayılamayacağını savunmuştu.
Kuminga'nın sözleşmesi açıklandığında anlaşmayla ilgili endişelerini dile getiren Green, Turner'ın sonraki açıklamalarının ardından tepkisini daha sert biçimde ortaya koydu.
Kendi podcast programı The Draymond Green Show'da konuşan Green, şunları söyledi:
"Bu tamamen saçmalık. Bu benim için zor bir konu çünkü JK'i seviyorum. Aaron ile de tanıştım; iyi bir insan. Ama bu hiç iyi değil."
Turner'ın açıklamalarından bir bölümü aktaran Green şöyle devam etti:
"Onu içinde bulunduğu durumdan çıkarabilmek için mümkün olduğunca kolay takas edilebilecek bir kontrata sahip olmanın çok önemli olduğunu düşündük. Bu nedenle daha düşük bir anlaşmayı kabul ettik. Takım opsiyonunun oyuncu opsiyonuna dönüşmesine bakarsanız, aslında hiçbir şeyden feragat etmediğini savunabilirim."
Green, Turner'ın bu sözlerine şu yanıtı verdi:
"Birincisi, bu adamın cebindeki para hakkında bir podcast programında konuşmak tamamen gereksiz. Bütün bu özel bilgilere sahip bir menajerin programa çıkıp oyuncunun parası, ne kadar kaybettiği ve ne kazandığı hakkında konuşmasının iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum."
"Birinin 11,5 milyon doları hakkında 'Hepsi bu' der gibi konuşuyor. 'Hepsi bu' mu? Bu Monopoly parası değil!"
Warriors'ın tecrübeli yıldızı, Turner'ın Kuminga'ya ait özel mali ayrıntıları kamuoyuna açıklamasını da eleştirdi:
"Burada bu genç adamın özel işlerini herkese anlatıyorsun. Bu doğru değil. Hiç doğru değil."
Eski NBA oyuncuları Ty Lawson ve Gilbert Arenas da Turner'ın Kuminga'nın kontrat sürecini yönetme biçiminden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Lawson, Kuminga'ya menajerini kovması çağrısında bulundu.
Kuminga'nın geçen yaz Warriors tarafından sunulduğu bildirilen üç yıl ve 75,2 milyon dolarlık kontratı reddettiği belirtilmişti. Genç oyuncunun bu yaz Lakers'tan geldiği öne sürülen üç yıl ve 36 milyon dolarlık teklifi de kabul etmediği ifade edildi.
Yıllık yaklaşık 25 milyon dolarlık Warriors teklifinden ve yıllık 12 milyon dolarlık Lakers seçeneğinden vazgeçerek Minnesota ile daha düşük ücretli bir anlaşmaya imza atan Kuminga ile Turner, süreç boyunca yoğun eleştirilerin hedefi oldu.
Menajer, 24,3 milyon dolarlık takım opsiyonunu 6,3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna dönüştürmenin, Kuminga'ya kendi kariyerinin kontrolünü vermesi nedeniyle gerçek anlamda bir fedakârlık sayılamayacağını savunmuştu.
Kuminga'nın sözleşmesi açıklandığında anlaşmayla ilgili endişelerini dile getiren Green, Turner'ın sonraki açıklamalarının ardından tepkisini daha sert biçimde ortaya koydu.
Kendi podcast programı The Draymond Green Show'da konuşan Green, şunları söyledi:
"Bu tamamen saçmalık. Bu benim için zor bir konu çünkü JK'i seviyorum. Aaron ile de tanıştım; iyi bir insan. Ama bu hiç iyi değil."
Turner'ın açıklamalarından bir bölümü aktaran Green şöyle devam etti:
"Onu içinde bulunduğu durumdan çıkarabilmek için mümkün olduğunca kolay takas edilebilecek bir kontrata sahip olmanın çok önemli olduğunu düşündük. Bu nedenle daha düşük bir anlaşmayı kabul ettik. Takım opsiyonunun oyuncu opsiyonuna dönüşmesine bakarsanız, aslında hiçbir şeyden feragat etmediğini savunabilirim."
Green, Turner'ın bu sözlerine şu yanıtı verdi:
"Birincisi, bu adamın cebindeki para hakkında bir podcast programında konuşmak tamamen gereksiz. Bütün bu özel bilgilere sahip bir menajerin programa çıkıp oyuncunun parası, ne kadar kaybettiği ve ne kazandığı hakkında konuşmasının iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum."
"Birinin 11,5 milyon doları hakkında 'Hepsi bu' der gibi konuşuyor. 'Hepsi bu' mu? Bu Monopoly parası değil!"
Warriors'ın tecrübeli yıldızı, Turner'ın Kuminga'ya ait özel mali ayrıntıları kamuoyuna açıklamasını da eleştirdi:
"Burada bu genç adamın özel işlerini herkese anlatıyorsun. Bu doğru değil. Hiç doğru değil."
Eski NBA oyuncuları Ty Lawson ve Gilbert Arenas da Turner'ın Kuminga'nın kontrat sürecini yönetme biçiminden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Lawson, Kuminga'ya menajerini kovması çağrısında bulundu.
Kuminga'nın geçen yaz Warriors tarafından sunulduğu bildirilen üç yıl ve 75,2 milyon dolarlık kontratı reddettiği belirtilmişti. Genç oyuncunun bu yaz Lakers'tan geldiği öne sürülen üç yıl ve 36 milyon dolarlık teklifi de kabul etmediği ifade edildi.
Yıllık yaklaşık 25 milyon dolarlık Warriors teklifinden ve yıllık 12 milyon dolarlık Lakers seçeneğinden vazgeçerek Minnesota ile daha düşük ücretli bir anlaşmaya imza atan Kuminga ile Turner, süreç boyunca yoğun eleştirilerin hedefi oldu.