Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız smaçör Guewe Diouf ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Guewe Diouf. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Guewe Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Guewe Diouf'a Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında birlikte yazacağımız yeni başarı hikayelerini sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi. 2002 doğumlu ve 1.85 boyundaki smaçör son olarak AEK Atina formasını giydi.
Aydın filede Fransız aldı
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız smaçör Guewe Diouf ile sözleşme imzaladı.
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