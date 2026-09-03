03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
17:00
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
20:00
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
22:00
03 Eylül
Toulouse-Lille
21:45
03 Eylül
Gent-OH Leuven
21:30
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
21:30
03 Eylül
Lugano-Servette
21:30
03 Eylül
Basel-Sion
21:30
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
21:00
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
19:00
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
21:30
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
21:45
03 Eylül
Palermo-Mantova
19:00
03 Eylül
Cagliari-Verona
22:00

Aydın filede Fransız aldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız smaçör Guewe Diouf ile sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 14:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aydın filede Fransız aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi takımı Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız smaçör Guewe Diouf ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Guewe Diouf. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Guewe Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Guewe Diouf'a Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında birlikte yazacağımız yeni başarı hikayelerini sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi. 2002 doğumlu ve 1.85 boyundaki smaçör son olarak AEK Atina formasını giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.