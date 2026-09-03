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Luis Enrique: "Ballon d'Or'u hak eden kişi PSG'den olmalı"

Luis Enrique, Ballon d'Or ödülünün Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'den bir oyuncuya verilmesi gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 16:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Luis Enrique: 'Ballon d'Or'u hak eden kişi PSG'den olmalı'
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PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Ballon d'Or ödülüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Tecrübeli teknik adam, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi veya Dünya Kupası'nı kazanmanın Ballon d'Or'u kazanmak için şart olmadığı yönündeki sözleri hakkında konuştu.

Mourinho'nun açıklamalarının hatırlatılması üzerine Luis Enrique, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ödülün bir PSG oyuncusuna verilmesi gerektiğini söyledi.

56 yaşındaki İspanyol teknik adam, bireysel ödüllerle fazla ilgilenmediğini belirtirken PSG oyuncularının başarılarına vurgu yaptı.

"BİR PARİSLİ OLMALI"

Luis Enrique yaptığı açıklamada, "Ballon d'Or'u kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Bana göre bu ödülü hak eden kişi bir PSG oyuncusu olmalı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan oyuncularımız var, Dünya Kupası'nı kazanan Fabian var, son Ballon d'Or'u kazanan Dembele var. Bir Parisli olmalı ama bu sadece benim fikrim. Yanılıyor olabilirim. Bireysel oyuncularla ilgilenmiyorum çünkü futbol bir takım sporudur." ifadelerini kullandı.

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