03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
3-036'
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
20:00
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
22:00
03 Eylül
Toulouse-Lille
21:45
03 Eylül
Gent-OH Leuven
21:30
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
21:30
03 Eylül
Lugano-Servette
21:30
03 Eylül
Basel-Sion
21:30
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
21:00
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
19:00
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
21:30
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
21:45
03 Eylül
Palermo-Mantova
19:00
03 Eylül
Cagliari-Verona
22:00

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta hakemleri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

5 Eylül Cumartesi:

16.00 Bandırmaspor-Boluspor: Melek Dakan

20.00 KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İbrahim Güner

6 Eylül Pazar:

20.00 Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Kaan Kara

20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alper Akarsu

20.00 Muğlaspor-Vanspor FK: Melih Aldemir

7 Eylül Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan

17.00 Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: Ali Yılmaz

20.00 Manisa FK-Bursaspor: Burak Demirkıran

20.00 Mardin 1969-Bodrum FK: Emre Kaan Çalışkan

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.