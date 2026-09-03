Trendyol 1. Lig'de 6. hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:
5 Eylül Cumartesi:
16.00 Bandırmaspor-Boluspor: Melek Dakan
20.00 KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İbrahim Güner
6 Eylül Pazar:
20.00 Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Kaan Kara
20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alper Akarsu
20.00 Muğlaspor-Vanspor FK: Melih Aldemir
7 Eylül Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan
17.00 Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: Ali Yılmaz
20.00 Manisa FK-Bursaspor: Burak Demirkıran
20.00 Mardin 1969-Bodrum FK: Emre Kaan Çalışkan
5 Eylül Cumartesi:
16.00 Bandırmaspor-Boluspor: Melek Dakan
20.00 KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İbrahim Güner
6 Eylül Pazar:
20.00 Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Kaan Kara
20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alper Akarsu
20.00 Muğlaspor-Vanspor FK: Melih Aldemir
7 Eylül Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan
17.00 Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: Ali Yılmaz
20.00 Manisa FK-Bursaspor: Burak Demirkıran
20.00 Mardin 1969-Bodrum FK: Emre Kaan Çalışkan