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Pierre Sage'den Ismaila Sarr için açıklama

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ismaila Sarr ile ilgili konuştu ve Senegalli oyuncuyu bir kez daha takımda tutmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 17:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pierre Sage'den Ismaila Sarr için açıklama
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Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr, gündemden düşmüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Crystal Palace, Senegalli futbolcu için Liverpool'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla 28 yaşındaki futbolcu için, Avrupa'dan bir takıma gitme ihtimali kalmadı. Transfer döneminde daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen Sarr için Türkiye ve Suudi Arabistan gibi transferin açık olduğu ülkelere transfer ise hala mümkün duruyor.

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ismaila Sarr ile ilgili konuştu. Sage, Sarr'ın sakatlığının devam ettiğini ve Fulham maçında forma giyemeyeceğini söyledi.

"SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR"

Pierre Sage, "Şu anda sakatlığı var ve iyileşmek için zamana ihtiyacı var." dedi.

Sarr'ın geleceğiyle ilgili konuşan Fransız teknik adam, "O hala bizim oyuncumuz ve ondan çok memnunuz." dedi.

Sarr'ın Liverpool'a gerçekleşmeyen transferinin ardından Crystal Palace'a odaklanması gerektiğini söyleyen Pierre Sage, "Bunu kesinlikle kabullenmesi gerekiyor çünkü bilirsiniz, Liverpool gibi bir kulüpte oynamak birçok oyuncu için bir hayaldir. Bu harika bir fırsattı ama sonuçta işler yolunda gitmedi. İyi performans göstermek ve geçen yıl olduğu gibi goller atmak için yoluna devam etmesi gerekiyor." dedi.

ARA TRANSFERDE AYRILIK İHTİMALİ

Ismaila Sarr için ara transfer döneminde ayrılık ihtimali olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Sage, "Ocak ayında transfer mi? Ayrılacağını sanmıyorum. Avrupa kadrosuyla ilgili bir karar vermemiz gerekiyor. Bu turnuvalarda yer alırken takımda değişiklik yapmak zordur." sözlerini sarf etti.

BU SEZON SÜRE BULAMADI

Ismaila Sarr, bu sezon sakatlığı nedeniyle Crystal Palace'ta forma giyemedi.

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