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03 Eylül
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Benhur Keser: "Dik duracağız"

Kayserispor forması giyen Benhur Keser, "Kötü gitmemizi isteyenlere inat dik duracağız." açıklamasını yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 17:47
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Benhur Keser: 'Dik duracağız'
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1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, ligin 5'inci haftasında çarşamba günü deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın tecrübeli sağ kanat oyuncusu Benhur Keser sanal medya hesabından bir paylaşım yaparak, birlik-beraberlik vurgusu yaptı.

29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Keser, "Harika bir takım, mükemmel bir aile olduk. Hem sahada hem dışarıda. Bu aile ortamının bozulmasına, bizim puan kaybı yaşamamızı bekleyenlere, kötü gitmemizi isteyenlere inat, her zaman olduğu gibi dik duracağız. Bütün takım arkadaşlarımıza yaptığımız gibi, bu memleketin değerlerine de sonuna kadar sahip çıkacağız. Lig uzun. İyisini, kötüsünü, hatasını aramadan; yapıcı eleştirilerle daha iyi olmamızı sağlayacağız. Hem bizler adına, hem arma adına, hem de siz taraftarlarımız adına. Birlikte daha güçlü olduğumuzu unutmayın. Unutturmayın. Yol uzun" ifadelerine yer verdi.

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