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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Noah Saviolo

Trabzonspor, Amedspor maçında sakatlanan Noah Saviolo'nun sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 18:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Noah Saviolo
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Trabzonspor, Amedspor maçında sakatlanan Noah Saviolo'nun durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, Saviolo'nun sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."



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