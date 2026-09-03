A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor.
CANLI: 4. SET
TÜRKİYE: 9
ALMANYA: 8
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1. SET SONUCU
TÜRKİYE 25-18 ALMANYA
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TÜRKİYE 22-25 ALMANYA
3. SET SONUCU
TÜRKİYE 25-18 ALMANYA
CANLI: 4. SET
TÜRKİYE: 9
ALMANYA: 8
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
1. SET SONUCU
TÜRKİYE 25-18 ALMANYA
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2. SET SONUCU
TÜRKİYE 22-25 ALMANYA
3. SET SONUCU
TÜRKİYE 25-18 ALMANYA