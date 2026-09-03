03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0DA
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
1-0DA
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
22:00
03 Eylül
Toulouse-Lille
21:45
03 Eylül
Gent-OH Leuven
21:30
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
21:30
03 Eylül
Lugano-Servette
21:30
03 Eylül
Basel-Sion
21:30
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
21:00
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
21:30
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
21:45
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-290'
03 Eylül
Cagliari-Verona
22:00

CANLI: Türkiye - Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 20:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Türkiye - Almanya
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 4. SET

TÜRKİYE: 9
ALMANYA: 8

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TÜRKİYE 25-18 ALMANYA
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TÜRKİYE 22-25 ALMANYA


3. SET SONUCU
TÜRKİYE 25-18 ALMANYA

 

 

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