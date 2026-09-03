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Beşiktaş istedi, Fabregas bırakmadı: Maxence Caqueret

Beşiktaş, Como forması giyen Maxence Caqueret için resmi teklif yaptı. Ancak Fransız orta saha oyuncusuyla sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamayınca transfer gerçekleşmedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 16:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş istedi, Fabregas bırakmadı: Maxence Caqueret
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Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen Fransız orta saha Maxence Caqueret'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların yaptığı teklif, oyuncuyla sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Como'ya resmi bir teklif gönderdi. Ancak siyah-beyazlıların sunduğu teklifin miktarı açıklanmadı.

FABREGAS TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Como ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Maxence Caqueret, İtalyan ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi. Buna rağmen Fransız futbolcunun kulüpten ayrılması beklenmiyor.

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın Caqueret ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve deneyimli orta saha oyuncusuna kariyerini İtalya'nın kuzeyinde sürdürmesini istediğini söylediği belirtildi.







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