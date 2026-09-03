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Arjantin'de milli takıma veda eden Messi için karar

Milli takım kariyerine sonlandıran Lionel Messi için bu hafta Arjantin'deki tüm maçların 10. dakikasında saygı duruşunda yapılacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 13:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Arjantin'de milli takıma veda eden Messi için karar
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Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, milli takımı bırakma kararının ardından Arjantin Futbol Federasyonu, Messi'nin özdeşleştiği 10 numaralı formaya ithafen, ülke genelindeki tüm müsabakaların 10. dakikasında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu kararın alınmasının ardından ilk saygı duruşu ise Velez Sarsfield ile Boca Juniors arasında oynanan Arjantin Kupası maçında gerçekleşti.

Maçın hakeminin 10. dakikada oyunu durdurmasının ardından futbolcular ve taraftarlar, milli takım kariyerini sonlandıran Messi'yi alkışladı. 

DÜNYA KUPASI'NDA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN FUTBOLCU

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda 34 maça çıkarken, toplam 21 gol kaydetti.

39 yaşındaki futbolcu ayrıca bu turnuvanın tarihinde en fazla maça çıkan ve en fazla galibiyet alan futbolcusu oldu.

Messi, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuna verilen 'Altın Top' ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu olarak yer alıyor.

Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda grup aşaması, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçlarında gol atan ilk ve tek oyuncu olarak da tarihe geçti.

Copa America'da 39 müsabakada forma giyen Messi, bu turnuvada en çok oynayan futbolcu olurken, bu maçlarda 14 gol kaydetti.

Güney Amerika elemelerinde ise Messi, 72 mücadelede görev alandı ve 36 gol sevinci yaşadı. Arjantinli yıldız, Güney Amerika elemelerinin tüm zamanlarının en golcü oyuncusu konumunda da bulunuyor.

MESSI'DEN VEDA PAYLAŞIMI

"Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için bu forma uğruna her zaman mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım.

Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Stadyumda tezahüratlarınızı dinlemeyi özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan destek olacağım, iyi zamanlarda ve özellikle kötü zamanlarda da."

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