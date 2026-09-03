Aubameyang, Gabon Milli Takımı'nı bıraktı: 'İmajımı zedelediler'

La Liga ekiplerinden Deportivo formasıyla sezona 3 maçta attığı 3 golle etkileyici bir başlangıç yapan Pierre-Emerick Aubameyang, 37 yaşında Gabon Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Aubameyang'ın bu kararında, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın ardından Gabon hükümetinden gelen eleştirilerin önemli rol oynadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcu, turnuvada sakat olmasına rağmen forma giymesi nedeniyle hedef gösterildiğini ifade etti.





Aubameyang, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Afrika Uluslar Kupası'nda sakat halde oynadığım için beni aşağıladılar ve imajımı zedelediler. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Konuyu burada bırakmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.





BAŞARISIZLIĞIN SORUMLUSU OLARAK GÖSTERİLDİ

Gabon, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda çıktığı 3 maçın tamamını kaybederek turnuvayı puan alamadan tamamladı.





Turnuvanın ardından Gabon hükümeti, teknik ekiple yollarını ayırdı ve milli takımın başına Sebastien Migne'yi getirdi. Ayrıca milli takımın ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı açıklandı.





Gabon hükümeti, turnuvadaki başarısızlığın sorumluları arasında deneyimli futbolcular Pierre-Emerick Aubameyang ile Bruno Ecuele Manga'yı da gösterdi.





Yaşananlara tepki gösteren Aubameyang, "Bence milli takımın sorunları, benim oynadığım önemsiz rolün çok ötesine uzanıyor." ifadelerini kullandı. Tecrübeli golcü, bu gelişmelerin ardından Gabon Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalamaya karar verdi.





HEDEF 2027 AFRİKA ULUSLAR KUPASI

2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Gabon'un önündeki en önemli hedef ise 2027 Afrika Uluslar Kupası olacak.



Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuva, 19 Haziran-17 Temmuz 2027 tarihleri arasında düzenlenecek.



