Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, averajla lider olarak haftaya girdi.
Başakşehir ise ilk 3 karşılaşmada elde ettiği 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.
GALATASARAY'DAN GOLLÜ BAŞLANGIÇ
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında hücum performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, Erzurumspor FK'ye 4, Göztepe'ye 3 ve Arca Çorum FK'ye 2 gol atarak rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı.
Bu karşılaşmalarda Victor Osimhen 5 gol kaydederken Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara da birer kez ağları sarstı.
OSIMHEN 3 MAÇTA 5 GOL ATTI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmada 5 gole ulaştı.
Osimhen, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalınan maçta ve Erzurumspor FK'nin 4-0 mağlup edildiği mücadelede ikişer gol attı. Nijeryalı santrfor, Göztepe karşılaşmasında da bir kez fileleri havalandırdı.
Yıldız futbolcu, son 15 lig karşılaşmasında ise toplam 17 gol kaydetti.
LEAO VE DENİZ GÜL İLK MAÇLARINA ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ile Deniz Gül, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçlarına Başakşehir karşısında çıkacak.
Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao ile Porto'dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Deniz Gül, karşılaşmanın kadrosunda yer almaya hazırlanıyor.
Takıma dün katılan Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu'nun ise Başakşehir karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.
OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR'E KARŞI PUAN KAYBETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Süper Lig'de Başakşehir'e karşı puan kaybı yaşamadı.
Galatasaray, Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Başakşehir'i ligde üst üste 8 kez mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
NURİ ŞAHİN'İN TAKIMLARINA KARŞI MAĞLUBİYET YOK
Galatasaray, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galatasaray bu karşılaşmalarda 8 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
Nuri Şahin'in geçen sezon Başakşehir'in başına geçmesinin ardından oynanan 2 lig karşılaşmasını da Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 5 gol atarken 1 gol yedi.
Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi ise 3-2 mağlup etti. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, averajla lider olarak haftaya girdi.
Başakşehir ise ilk 3 karşılaşmada elde ettiği 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.
GALATASARAY'DAN GOLLÜ BAŞLANGIÇ
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında hücum performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, Erzurumspor FK'ye 4, Göztepe'ye 3 ve Arca Çorum FK'ye 2 gol atarak rakip fileleri toplam 9 kez havalandırdı.
Bu karşılaşmalarda Victor Osimhen 5 gol kaydederken Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün ve Gabriel Sara da birer kez ağları sarstı.
OSIMHEN 3 MAÇTA 5 GOL ATTI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmada 5 gole ulaştı.
Osimhen, Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalınan maçta ve Erzurumspor FK'nin 4-0 mağlup edildiği mücadelede ikişer gol attı. Nijeryalı santrfor, Göztepe karşılaşmasında da bir kez fileleri havalandırdı.
Yıldız futbolcu, son 15 lig karşılaşmasında ise toplam 17 gol kaydetti.
LEAO VE DENİZ GÜL İLK MAÇLARINA ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ile Deniz Gül, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçlarına Başakşehir karşısında çıkacak.
Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao ile Porto'dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan Deniz Gül, karşılaşmanın kadrosunda yer almaya hazırlanıyor.
Takıma dün katılan Fransız savunmacı El Chadaille Bitshiabu'nun ise Başakşehir karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.
OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR'E KARŞI PUAN KAYBETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Süper Lig'de Başakşehir'e karşı puan kaybı yaşamadı.
Galatasaray, Buruk'un göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana Başakşehir'i ligde üst üste 8 kez mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
NURİ ŞAHİN'İN TAKIMLARINA KARŞI MAĞLUBİYET YOK
Galatasaray, Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in çalıştırdığı takımlara karşı Süper Lig'de mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Galatasaray bu karşılaşmalarda 8 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
Nuri Şahin'in geçen sezon Başakşehir'in başına geçmesinin ardından oynanan 2 lig karşılaşmasını da Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 5 gol atarken 1 gol yedi.