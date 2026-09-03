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Kings, Domantas Sabonis'e uzatma vermek istemiyor; takas olabilir

Sacramento Kings'in iki yıllık sözleşmesi kalan Domantas Sabonis'e kontrat uzatma teklif etmeye sıcak bakmadığı ve yıldız pivotun önemli bir takas adayına dönüştüğü bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings, Domantas Sabonis'e uzatma vermek istemiyor; takas olabilir
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Sacramento Kings'in iki yıllık sözleşmesi kalan Domantas Sabonis'e kontrat uzatma teklif etmeye sıcak bakmadığı ve yıldız pivotun önemli bir takas adayına dönüştüğü bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Domantas Sabonis'in Sacramento Kings ile mevcut sözleşmesinde iki yıl ve toplam 94 milyon dolar bulunuyor.

Kontratını uzatmaya uygun durumda olan yıldız pivot için Kings yönetiminin yeni bir anlaşmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Bu durum, Sabonis'i ligin önde gelen takas adaylarından biri hâline getiriyor.

Sacramento'nun karşısındaki en büyük engel, Sabonis'in yüksek maaşını üstlenmeye hazır bir takas ortağı bulmak olacak.

30 yaşındaki oyuncunun 2026-27 sezonu için 45,4 milyon, bir sonraki sezon için ise 48,6 milyon dolarlık tamamen garanti maaşı bulunuyor.

Sabonis, sakatlıklarla geçen 2025-26 sezonunda yalnızca 19 karşılaşmada forma giyebildi. Yeni sezon öncesinde sağlıklı durumda olduğu belirtilen tecrübeli pivot, geçmiş yıllarda düzenli olarak ortaya koyduğu double-double üretimine yeniden ulaşmayı hedefliyor.

Sacramento'nun Sabonis'e uzatma vermek istememesi ile Jalen Duren'a yönelik ilgisi birlikte değerlendirildiğinde, kulübün uzun vadede pota altı rotasyonunu daha genç bir isim etrafında yeniden kurmaya hazırlandığı görülüyor.

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