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Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla tamamladı

Türkiye, 20. Akdeniz Oyunları'nı 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla ikinci sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 13:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla tamamladı
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20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) son gününde yarışan milli sporcular, atletizmde birer altın ve bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 14. ve son gününde, atletizm branşında yarı maraton yarışları yapıldı.

Erkeklerde Ali Kaya, 1 saat 2 dakika 6 saniyeyle bitiş çizgisine ilk sırada geldi. Ramazan Baştuğ da 1:04:08'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Türkiye, oyunları 111 madalyayla bitirdi

Milli sporcular, organizasyonun son gününde elde ettikleri birer altın ve bronz madalyayla Taranto 2026'yı, 41'i altın, 28'i gümüş ve 42'si bronz olmak üzere 111 madalyayla tamamladı.

Türkiye böylece madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından 2. sırada yer aldı.

Organizasyonun madalya tablosu, erkekler sutopunda TSİ 13.00 ve 14.30'da başlayacak 3'üncülük ve final maçlarının ardından belli olacak.

Milli sporcular 2. en yüksek madalya sayısına ulaştı

Taranto 2026, Türkiye'nin Mersin 2013'ten sonra Akdeniz Oyunları'nda 2. en fazla madalya kazandığı organizasyon oldu.

Oyunlardaki en büyük başarıyı, Türkiye'nin İzmir'den (1971) sonra ikinci kez ev sahibi olduğu Mersin'de (2013) yakalayan milli sporcular, 47 altın, 43 gümüş, 35 bronz olmak üzere toplam 125 madalya kazandı.

Türkiye bundan önce 2022'de Cezayir'in Oran şehrinde yapılan organizasyonu ise 108 madalyayla (45 altın, 26 gümüş, 37 bronz) tamamladı.

2026 Akdeniz Oyunları'nda 41 şampiyonluk elde eden Türkiye, altın madalya bakımından ise Mersin 2013 (47) ve Oran 2022'den (45) sonra 3. en yüksek sayıya ulaştı.

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