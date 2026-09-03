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Fenerbahçe'de bitiricilik alarmı!

Fenerbahçe, sezon başında rakip kalelere 147 şut gönderirken yalnızca 15 gol bulabildi. Sarı-lacivertlilerde şutların gole dönüşme oranı yüzde 10.2'de kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 14:24
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de bitiricilik alarmı!
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Fenerbahçe'de sezon başında dikkat çeken sorunların başında bitiricilik geliyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı 9 maçta rakip kalelere toplam 147 şut gönderirken bunların 63'ünde isabet sağladı. Fenerbahçe, bu şutların ardından 15 kez gol sevinci yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin çektiği şutların gole dönüşme oranı yaklaşık yüzde 10.2 olarak gerçekleşti. Özellikle Gençlerbirliği karşılaşması, Fenerbahçe'nin hücumdaki verimlilik sorununu gözler önüne serdi.

27 ŞUTTA 1 GOL

Gençlerbirliği deplasmanında rakip kaleyi tam 27 kez yoklayan Fenerbahçe, bu şutların 11'inde kaleyi buldu. Ancak sarı-lacivertliler, yoğun hücum ve şut girişimlerine rağmen karşılaşmayı yalnızca 1 golle tamamladı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başındaki maçlarında çektiği şut ve isabetli şut sayıları şöyle:

MaçŞutİsabetli Şut
Fenerbahçe - Sturm Graz 17 10
Sturm Graz - Fenerbahçe 11 6
Fenerbahçe - Lyon 12 5
Lyon - Fenerbahçe 16 7
Fenerbahçe - Gornik Zabrze 15 6
Gornik Zabrze - Fenerbahçe 14 2
Gençlerbirliği - Fenerbahçe 27 11
Fenerbahçe - Konyaspor 20 9
Samsunspor - Fenerbahçe 15 7
Toplam 147 63




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