Fenerbahçe'de bitiricilik alarmı!

Fenerbahçe'de sezon başında dikkat çeken sorunların başında bitiricilik geliyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı 9 maçta rakip kalelere toplam 147 şut gönderirken bunların 63'ünde isabet sağladı. Fenerbahçe, bu şutların ardından 15 kez gol sevinci yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin çektiği şutların gole dönüşme oranı yaklaşık yüzde 10.2 olarak gerçekleşti. Özellikle Gençlerbirliği karşılaşması, Fenerbahçe'nin hücumdaki verimlilik sorununu gözler önüne serdi.
27 ŞUTTA 1 GOL
Gençlerbirliği deplasmanında rakip kaleyi tam 27 kez yoklayan Fenerbahçe, bu şutların 11'inde kaleyi buldu. Ancak sarı-lacivertliler, yoğun hücum ve şut girişimlerine rağmen karşılaşmayı yalnızca 1 golle tamamladı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin sezon başındaki maçlarında çektiği şut ve isabetli şut sayıları şöyle:
27 ŞUTTA 1 GOL
Gençlerbirliği deplasmanında rakip kaleyi tam 27 kez yoklayan Fenerbahçe, bu şutların 11'inde kaleyi buldu. Ancak sarı-lacivertliler, yoğun hücum ve şut girişimlerine rağmen karşılaşmayı yalnızca 1 golle tamamladı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin sezon başındaki maçlarında çektiği şut ve isabetli şut sayıları şöyle:
|Maç
|Şut
|İsabetli Şut
|Fenerbahçe - Sturm Graz
|17
|10
|Sturm Graz - Fenerbahçe
|11
|6
|Fenerbahçe - Lyon
|12
|5
|Lyon - Fenerbahçe
|16
|7
|Fenerbahçe - Gornik Zabrze
|15
|6
|Gornik Zabrze - Fenerbahçe
|14
|2
|Gençlerbirliği - Fenerbahçe
|27
|11
|Fenerbahçe - Konyaspor
|20
|9
|Samsunspor - Fenerbahçe
|15
|7
|Toplam
|147
|63