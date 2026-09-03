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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 15:31 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 15:36
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.







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