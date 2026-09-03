Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.