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Luis Enrique'den Bradley Barcola için ayrılık itirafı!

PsG Teknik Direktörü Luis Enrique, Liverpool'a imza atan Bradley Barcola'nın takımda daha büyük bir rol istediğini ve bu yüzden ayrıldığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 18:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Luis Enrique'den Bradley Barcola için ayrılık itirafı!
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Liverpool'a transfer olan Bradley Barcola'nın transferiyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başarılı teknik adam, Barcola'nın takımda daha büyük bir rol almak istemesi nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Enrique, "Bradley Barcola, takımda daha büyük bir rol almak istedi ancak bu, antrenmanlarda kazanılması gereken bir şey ve kimseye böyle bir söz veremem. Bu yüzden ayrılmak istedi." dedi.

Luis Enrique, "Barcola çok önemli bir oyuncuydu, harika bir insandı ve takım arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmıştı ve ayrılmaya karar verdi. Ona en iyisini diliyorum. Bunu kabul etmeliyiz. Kulüp için çok önemli olan oyuncuların ayrılmaları normal, hayat böyle." diye konuştu.

Liverpool, Fransız yıldız için PSG'ye 145 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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