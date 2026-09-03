Luis Enrique'den Bradley Barcola için ayrılık itirafı!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Liverpool'a transfer olan Bradley Barcola'nın transferiyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başarılı teknik adam, Barcola'nın takımda daha büyük bir rol almak istemesi nedeniyle ayrıldığını söyledi.
Enrique, "Bradley Barcola, takımda daha büyük bir rol almak istedi ancak bu, antrenmanlarda kazanılması gereken bir şey ve kimseye böyle bir söz veremem. Bu yüzden ayrılmak istedi." dedi.
Luis Enrique, "Barcola çok önemli bir oyuncuydu, harika bir insandı ve takım arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmıştı ve ayrılmaya karar verdi. Ona en iyisini diliyorum. Bunu kabul etmeliyiz. Kulüp için çok önemli olan oyuncuların ayrılmaları normal, hayat böyle." diye konuştu.
Liverpool, Fransız yıldız için PSG'ye 145 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Enrique, "Bradley Barcola, takımda daha büyük bir rol almak istedi ancak bu, antrenmanlarda kazanılması gereken bir şey ve kimseye böyle bir söz veremem. Bu yüzden ayrılmak istedi." dedi.
Luis Enrique, "Barcola çok önemli bir oyuncuydu, harika bir insandı ve takım arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmıştı ve ayrılmaya karar verdi. Ona en iyisini diliyorum. Bunu kabul etmeliyiz. Kulüp için çok önemli olan oyuncuların ayrılmaları normal, hayat böyle." diye konuştu.
Liverpool, Fransız yıldız için PSG'ye 145 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.