Samsunspor'un yıldızı için 8 milyon euroluk anlaşma: Ali Badra Diabate

Samsunspor'un genç oyuncusu Ali Badra Diabate için Al Qadsiah devreye girdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için 8 milyon euroluk paket üzerinden anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AL QADSIAH'TAN 8 MİLYON EUROLUK PAKET
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Al Qadsiah'ın, Samsunspor'dan Ali Badra Diabate'yi kadrosuna katmak için 8 milyon euroluk paket anlaşmasına vardığını duyurdu.
Romano, genç futbolcunun geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan ayrıldığını ve yeniden kırmızı-beyazlı ekibe döndüğünü de belirtti.
BU SEZON 2 MAÇTA OYNADI
Ali Badra Diabate, 2026-2027 sezonunda Samsunspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 2 karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu bu mücadelelerin tamamında ilk 11'de sahaya çıkarken, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ise Samsunspor formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de görev alan Diabate, 1 asist yaptı.
Diabate'nin Samsunspor'daki geleceği, Al Qadsiah'ın transfer için sunduğu 8 milyon euroluk paket sonrasında merak konusu oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için 8 milyon euroluk paket üzerinden anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AL QADSIAH'TAN 8 MİLYON EUROLUK PAKET
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Al Qadsiah'ın, Samsunspor'dan Ali Badra Diabate'yi kadrosuna katmak için 8 milyon euroluk paket anlaşmasına vardığını duyurdu.
Romano, genç futbolcunun geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan ayrıldığını ve yeniden kırmızı-beyazlı ekibe döndüğünü de belirtti.
BU SEZON 2 MAÇTA OYNADI
Ali Badra Diabate, 2026-2027 sezonunda Samsunspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 2 karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu bu mücadelelerin tamamında ilk 11'de sahaya çıkarken, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ise Samsunspor formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de görev alan Diabate, 1 asist yaptı.
Diabate'nin Samsunspor'daki geleceği, Al Qadsiah'ın transfer için sunduğu 8 milyon euroluk paket sonrasında merak konusu oldu.