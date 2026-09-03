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Samsunspor'un yıldızı için 8 milyon euroluk anlaşma: Ali Badra Diabate

Al Qadsiah, Samsunspor'un 19 yaşındaki hücum oyuncusu Ali Badra Diabate için 8 milyon euroluk paketle anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 15:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Samsunspor'un yıldızı için 8 milyon euroluk anlaşma: Ali Badra Diabate
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Samsunspor'un genç oyuncusu Ali Badra Diabate için Al Qadsiah devreye girdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için 8 milyon euroluk paket üzerinden anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AL QADSIAH'TAN 8 MİLYON EUROLUK PAKET

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Al Qadsiah'ın, Samsunspor'dan Ali Badra Diabate'yi kadrosuna katmak için 8 milyon euroluk paket anlaşmasına vardığını duyurdu.

Romano, genç futbolcunun geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan ayrıldığını ve yeniden kırmızı-beyazlı ekibe döndüğünü de belirtti.

BU SEZON 2 MAÇTA OYNADI

Ali Badra Diabate, 2026-2027 sezonunda Samsunspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 2 karşılaşmada görev yaptı. Genç oyuncu bu mücadelelerin tamamında ilk 11'de sahaya çıkarken, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon ise Samsunspor formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de görev alan Diabate, 1 asist yaptı.



Samsunspor


Diabate'nin Samsunspor'daki geleceği, Al Qadsiah'ın transfer için sunduğu 8 milyon euroluk paket sonrasında merak konusu oldu.

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