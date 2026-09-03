Beşiktaş'ın Raskin ısrarı sonuçsuz kaldı

Beşiktaş, geçen sezon iki kez kadrosuna katmak istediği Rangers'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Nicolas Raskin için transfer döneminin son gününde yeniden harekete geçti. Ancak siyah-beyazlıların yaptığı son teklif de kabul edilmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BEŞİKTAŞ'TAN SON GÜN HAMLESİ
UEFA Avrupa Ligi'ne verilecek oyuncu listesinin son gününde transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Nicolas Raskin için Rangers ile pazarlık masasına oturdu.
Siyah-beyazlı yönetim, İskoç ekibine satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifi sundu. Rangers ise kiralama bedelinin artırılmasını ve satın alma opsiyonunun zorunlu hâle getirilmesini talep etti.
Sky Sports Scotland'ın haberine göre Rangers, Beşiktaş'ın Raskin için yaptığı son teklifi de geri çevirdi.
RANGERS TARAFTARLARI DEVREYE GİRDİ
İki kulüp ve oyuncu cephesi arasındaki görüşmeler sürerken Rangers taraftarları da Raskin'in takımdan ayrılma ihtimaline tepki gösterdi.
İskoç ekibinin taraftarları, Belçikalı orta saha oyuncusunun takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek yönetimden transfere izin verilmemesini istedi.
TELEFON BAŞINDA HABER BEKLEDİ
Transfer görüşmelerinin devam ettiği sırada Rangers'ın Falkirk ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınan Raskin, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Gün boyunca transferden gelecek haberi bekleyen 25 yaşındaki futbolcunun, sürecin son aşamasında Rangers'ta kalmaya karar verdiği belirtildi. Böylece Beşiktaş'ın Raskin transferi bir kez daha gerçekleşmedi.
McINNES'TEN RASKIN AÇIKLAMASI
Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, Falkirk deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Nicolas Raskin'in geleceği hakkında konuştu.
Belçikalı futbolcunun takımda kalmasını beklediğini dile getiren McInnes, "Evet, takımda kalacağını düşünüyorum. Kesin olarak söyleyemem çünkü bu benim kontrolümde değil. Açıkçası Nico'nun bugün ayrılma ihtimali vardı ancak bu, ne onun ne de kulübün istediği bir şeydi." dedi.
Tecrübeli teknik adam, transfer döneminin maç gününde açık olmasının yarattığı belirsizliğe de değinerek, "Bugün öğle saatlerinde buraya gelirken bile kimin geldiğini, kimin gittiğini bilmiyordum. Bu durum ideal olmaktan çok uzak. Transfer dönemi açıkken maç oynamanın zorluğu da bu." ifadelerini kullandı.
RANGERS İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
İskoçya Premiership'in 5. haftasında Falkirk'e konuk olan Rangers, Lawrence Shankland'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.
UEFA Avrupa Ligi'ne verilecek oyuncu listesinin son gününde transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Nicolas Raskin için Rangers ile pazarlık masasına oturdu.
Siyah-beyazlı yönetim, İskoç ekibine satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifi sundu. Rangers ise kiralama bedelinin artırılmasını ve satın alma opsiyonunun zorunlu hâle getirilmesini talep etti.
Sky Sports Scotland'ın haberine göre Rangers, Beşiktaş'ın Raskin için yaptığı son teklifi de geri çevirdi.
RANGERS TARAFTARLARI DEVREYE GİRDİ
İki kulüp ve oyuncu cephesi arasındaki görüşmeler sürerken Rangers taraftarları da Raskin'in takımdan ayrılma ihtimaline tepki gösterdi.
İskoç ekibinin taraftarları, Belçikalı orta saha oyuncusunun takımın en önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek yönetimden transfere izin verilmemesini istedi.
TELEFON BAŞINDA HABER BEKLEDİ
Transfer görüşmelerinin devam ettiği sırada Rangers'ın Falkirk ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınan Raskin, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Gün boyunca transferden gelecek haberi bekleyen 25 yaşındaki futbolcunun, sürecin son aşamasında Rangers'ta kalmaya karar verdiği belirtildi. Böylece Beşiktaş'ın Raskin transferi bir kez daha gerçekleşmedi.
McINNES'TEN RASKIN AÇIKLAMASI
Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, Falkirk deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Nicolas Raskin'in geleceği hakkında konuştu.
Belçikalı futbolcunun takımda kalmasını beklediğini dile getiren McInnes, "Evet, takımda kalacağını düşünüyorum. Kesin olarak söyleyemem çünkü bu benim kontrolümde değil. Açıkçası Nico'nun bugün ayrılma ihtimali vardı ancak bu, ne onun ne de kulübün istediği bir şeydi." dedi.
Tecrübeli teknik adam, transfer döneminin maç gününde açık olmasının yarattığı belirsizliğe de değinerek, "Bugün öğle saatlerinde buraya gelirken bile kimin geldiğini, kimin gittiğini bilmiyordum. Bu durum ideal olmaktan çok uzak. Transfer dönemi açıkken maç oynamanın zorluğu da bu." ifadelerini kullandı.
RANGERS İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
İskoçya Premiership'in 5. haftasında Falkirk'e konuk olan Rangers, Lawrence Shankland'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.