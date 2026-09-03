Beşiktaş'ın teklifine ret: Ilaix Moriba

Süper Lig'de yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak Ümit Akdağ'ı kadrosuna katan Beşiktaş orta sahasını güçlendirmek için girişimlerde bulunmuş fakat Nicolas Raskin'in transferinde istediği sonucu elde edememişti.
Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Ilaix Moriba için Celta Vigo'ya yaptığı teklif reddedildi.
İspanya La Liga ekibinin Moriba'yı takımın önemli isimlerinden birisi olarak görmesi nedeniyle Siyah-beyazlıların transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi.
Haberde Celta'nın Bayer Leverkusen ve Ajax'ın tekliflerini de reddettiği bildirildi.
Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Ilaix Moriba için Celta Vigo'ya yaptığı teklif reddedildi.
İspanya La Liga ekibinin Moriba'yı takımın önemli isimlerinden birisi olarak görmesi nedeniyle Siyah-beyazlıların transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi.
Haberde Celta'nın Bayer Leverkusen ve Ajax'ın tekliflerini de reddettiği bildirildi.