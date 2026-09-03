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Beşiktaş'ın teklifine ret: Ilaix Moriba

Celta Vigo, Beşiktaş'ın Ilaix Moriba için yaptığı teklifi reddetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 13:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın teklifine ret: Ilaix Moriba
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Süper Lig'de yaz transfer dönemi 4 Eylül Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak Ümit Akdağ'ı kadrosuna katan Beşiktaş orta sahasını güçlendirmek için girişimlerde bulunmuş fakat Nicolas Raskin'in transferinde istediği sonucu elde edememişti.

Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Ilaix Moriba için Celta Vigo'ya yaptığı teklif reddedildi.

İspanya La Liga ekibinin Moriba'yı takımın önemli isimlerinden birisi olarak görmesi nedeniyle Siyah-beyazlıların transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

Haberde Celta'nın Bayer Leverkusen ve Ajax'ın tekliflerini de reddettiği bildirildi.







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