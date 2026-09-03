Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın derbi 11'i belli oldu

Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u eleyerek lig aşamasına kalan Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kritik karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11 konusunda kararını verdiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KAZANAN KADRO BOZULMAYACAK
İsmail Kartal'ın, sakatlıklarını atlatan Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun takıma dönmesine rağmen Samsunspor karşılaşmasında sergilenen futboldan memnun kaldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, derbide kazanan ilk 11'i koruma kararı aldığı aktarıldı.
İRFAN CAN VE OĞUZ AYDIN'A GÜVEN
Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı bulan Oğuz Aydın, ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazandı. Samsunspor maçında 10 numara pozisyonunda görev yapan İrfan Can Kahveci'nin performansından da memnun kalan Kartal'ın, iki milli futbolcuya Beşiktaş karşısında da ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
KEREM VE ASENSIO İÇİN PLAN BELLİ
İsmail Kartal'ın, derbinin gidişatına göre Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu oyuna dahil etmeyi planladığı ifade edildi. Böylece tecrübeli teknik adamın, elindeki alternatifleri maç içerisinde kullanması bekleniyor.
"HER OYUNCUM ÇOK KIYMETLİ"
Öte yandan İsmail Kartal'ın ekibiyle yaptığı toplantıda oyuncularına, sezonun yoğun fikstüründe herkesin hazır olması gerektiği mesajını verdiği öğrenildi.
Kartal'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
"Benim için her oyuncum çok kıymetli. Lig, kupa ve Avrupa'da başarı istiyorsak herkesin performansını zirveye taşımalıyız, herkesin her an hazır olması gerekiyor."
Tecrübeli çalıştırıcının Samsunspor maçındaki futbolun önemine de dikkat çekerek, "Samsunspor maçında üç puanın yanında ortaya koyduğumuz futbol da bir o kadar kıymetli. Sahada uyum içinde futbol oynayan bir 11 vardı. Bu yüzden derbide de bunu bozmamalıyız. Kazanan kadroyla yolumuza devam etmeliyiz." dediği belirtildi.
İsmail Kartal'ın, sakatlıklarını atlatan Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun takıma dönmesine rağmen Samsunspor karşılaşmasında sergilenen futboldan memnun kaldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, derbide kazanan ilk 11'i koruma kararı aldığı aktarıldı.
İRFAN CAN VE OĞUZ AYDIN'A GÜVEN
Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı bulan Oğuz Aydın, ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazandı. Samsunspor maçında 10 numara pozisyonunda görev yapan İrfan Can Kahveci'nin performansından da memnun kalan Kartal'ın, iki milli futbolcuya Beşiktaş karşısında da ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
KEREM VE ASENSIO İÇİN PLAN BELLİ
İsmail Kartal'ın, derbinin gidişatına göre Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu oyuna dahil etmeyi planladığı ifade edildi. Böylece tecrübeli teknik adamın, elindeki alternatifleri maç içerisinde kullanması bekleniyor.
"HER OYUNCUM ÇOK KIYMETLİ"
Öte yandan İsmail Kartal'ın ekibiyle yaptığı toplantıda oyuncularına, sezonun yoğun fikstüründe herkesin hazır olması gerektiği mesajını verdiği öğrenildi.
Kartal'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:
"Benim için her oyuncum çok kıymetli. Lig, kupa ve Avrupa'da başarı istiyorsak herkesin performansını zirveye taşımalıyız, herkesin her an hazır olması gerekiyor."
Tecrübeli çalıştırıcının Samsunspor maçındaki futbolun önemine de dikkat çekerek, "Samsunspor maçında üç puanın yanında ortaya koyduğumuz futbol da bir o kadar kıymetli. Sahada uyum içinde futbol oynayan bir 11 vardı. Bu yüzden derbide de bunu bozmamalıyız. Kazanan kadroyla yolumuza devam etmeliyiz." dediği belirtildi.