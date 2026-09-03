Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu beklemede!

Hollandalı sağ kanat Ernest Poku'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Milot Rashica ile ayrılık görüşmeleri devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kosovalı oyuncunun menajeri Altin Lala, siyah-beyazlı kulüple ayrılık için henüz anlaşma sağlayamadıklarını bildirdi. Milot Rashica Lala, "Beşiktaş, sözleşmenin karşılıklı feshedilmesini transfer döneminin kapanmasına yalnızca birkaç gün kala teklif etti. bu kadar kısa bir süre içinde çözüm bulmak imkansızdı. Beşiktaş'tan daha önce sözleşmenin kalan değerinin en az yüzde 50'sini karşılamasını istemiştik. Ancak kulübün teklifi yüzde 20'nin altındaydı. Görüşmelerimiz devam ediyor ve bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.
MUSTAFA HEKİMOĞLU BEKLEMEDE
Düzenli oynayarak deneyim kazanmak için kiralık olarak Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Mustafa Hekimoğlu'nun Schalke'ye transferi gerçekleşmedi. Almanya'da yaz transfer dönemi önceki gün kapandı ve genç golcünün Bundesliga'ya gitme ihtimali ortadan kalktı.
Dusan Vlahovic'in kadroya dahil edilmesi ve Semih Kılıçsoy'un takıma dönmesi yüzünden kadroya girmekte de zorlanan Mustafa'nın kiralık gitmeye kararlı olduğu aktarıldı. Başarılı oyuncunun, Avrupa'da transferin devam ettiği ülkelerden birine gitmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
MUSTAFA HEKİMOĞLU BEKLEMEDE
Düzenli oynayarak deneyim kazanmak için kiralık olarak Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Mustafa Hekimoğlu'nun Schalke'ye transferi gerçekleşmedi. Almanya'da yaz transfer dönemi önceki gün kapandı ve genç golcünün Bundesliga'ya gitme ihtimali ortadan kalktı.
Dusan Vlahovic'in kadroya dahil edilmesi ve Semih Kılıçsoy'un takıma dönmesi yüzünden kadroya girmekte de zorlanan Mustafa'nın kiralık gitmeye kararlı olduğu aktarıldı. Başarılı oyuncunun, Avrupa'da transferin devam ettiği ülkelerden birine gitmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.