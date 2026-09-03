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Beşiktaş için geliyor: Ümit Akdağ

Beşiktaş'ın 4 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Ümit Akdağ'ın bugün saat 17.05'te İstanbul'a geleceği açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 00:58 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 11:31
Haber: Sporx.com
Beşiktaş için geliyor: Ümit Akdağ
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Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, son olarak Alanyaspor formasını giyen Ümit Akdağ'ın transferini resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ümit Akdağ'ın UEFA listesine eklendiği de öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR





Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın, bugün saat 17:05'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah beyazlı kullüpten yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Ümit Akdağ, bugün saat 17.05'de İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor'a bonservis bedelini 2 yılda taksitler halinde ödeyecek.

Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş, Ümit Akdağ için kulübü Alanyaspor'a 7 milyon euro bonservis ödemesi gerçekeştirecek.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Ümit Akdağ, Romanya U21 formasını 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.

Genç savunma oyuncusunun milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.

Stoper dışında sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabilen Ümit Akdağ, kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse formalarını giydi

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