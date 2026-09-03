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Victor Nelsson'un G.Saray'dan ayrılığının perde arkası

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Victor Nelsson'un Danimarka'ya dönüş kararının sebebi belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 11:09
Victor Nelsson'un G.Saray'dan ayrılığının perde arkası
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Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra FC Nordsjaelland'a dönen Victor Nelsson'un kararının perde arkasında ailevi nedenlerin bulunduğu belirtildi. Danimarkalı savunmacının, küçük kızının sağlık sürecinde ailesinin yanında olmak istediği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, 2 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiğini duyurdu. Fesih nedeniyle herhangi bir tazminat bedeli açıklanmadı.

AİLESİNE YAKIN OLMAK İSTEDİ

Basına yansıyan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcu, otizm teşhisi konulan küçük kızının sağlık süreci nedeniyle ailesiyle birlikte Danimarka'da bulunmayı tercih etti.

Nelsson'un kariyer planlamasında ailesine yakın olmayı öncelik haline getirmesinin ardından Galatasaray yönetiminin de sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine onay verdi.

ESKİ KULÜBÜNE DÖNDÜ

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından futbola başladığı FC Nordsjaelland'a dönen Nelsson, Danimarka ekibiyle 2030 yazına kadar geçerli dört yıllık sözleşme imzaladı.



Galatasaray


Nelsson, dönüşünün ardından yaptığı açıklamada eski kulübüne geri dönmenin kendisi için duygusal olduğunu belirtti. Danimarkalı futbolcu, Nordsjaelland ile yıllardır temas halinde olduğunu ve bir gün yeniden dönmek istediğini söyledi.

GALATASARAY'DA 144 MAÇA ÇIKTI

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayla 144 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 4 gol kaydetti.

Galatasaray'daki döneminde üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Nelsson, 2025'te Roma'ya, ardından Hellas Verona'ya kiralandı.

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