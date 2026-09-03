Galatasaray'da Ismael Garcia Gomez'den Kante ve Greenwood açıklaması

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hedefleri ve Türk futbolunun son dönemde geçirdiği değişimle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Garcia Gomez, Galatasaray'ın şampiyon kadronun önemli bölümünü koruduğunu ve transfer döneminin ardından daha güçlü hale geldiğini ifade ederek en büyük hedeflerinin yeniden Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'YE YILDIZ OYUNCULARIN GELİŞİNİ ANLATTI
Galatasaray Yardımcı Antrenörü, dünya çapında önemli futbolcuların Türkiye'yi tercih etmesinde birçok etken bulunduğunu söyledi.
Garcia Gomez, "İlk neden, Avrupa'nın önemli organizasyonlarında mücadele eden takımların olması. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ekonomik şartları ve muhtemelen Suudi Arabistan pazarındaki düşüş de etkili. Tüm bunlara Türkiye'deki yaşam kalitesinin çok yüksek olduğunu da eklediğimizde, dünya çapındaki birçok oyuncunun Türkiye'ye gelmeyi ilgi çekici bir seçenek olarak değerlendirmesi normal." ifadelerini kullandı.
KANTE VE GREENWOOD ÖRNEĞİ
Türkiye'ye gelen oyuncuların farklı kariyer dönemlerinde olduğunu belirten Garcia Gomez, Kante ve Greenwood örneklerini verdi.
Garcia Gomez, "Kante gibi kariyerinin daha olgun dönemindeki oyuncular geldi ancak Greenwood gibi futbolcular da Türkiye'yi tercih etti. Bu tür futbolcular hem çok iyi performans gösterebilir hem de gelecekte kulüplerine ekonomik değer kazandırabilir." sözlerini kullandı.
G.SARAY, F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZON
Süper Lig'de rekabetin sanıldığı kadar düşük olmadığını söyleyen Garcia, "Hiç şüphesiz. Burada geçirdiğim son beş yıl içerisindeki en güçlü dört takımın bunlar olduğunu düşünüyorum. Ancak bir başka veri de paylaşayım: Bu dört takımın hiçbiri tüm maçlarını kazanmadı. Bu da hoşuma gidiyor çünkü Türk futbolundaki orta seviye takımların da açık şekilde güçlendiğini gösteriyor." İfadelerini kullandı.
"HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gomez, "Şampiyon takımın ana gövdesini, önemli oyuncularımızı koruduk ve transfer döneminin ardından kadromuzu daha da güçlendirdik. Bu yılki en büyük hedefimiz yeniden lig şampiyonu olmak. Türkiye'de en önemli şey bu. Tarih yazıyoruz ve daha önce kimsenin başaramadığı üst üste beş lig şampiyonluğu hedefine ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu başarının daha önce farklı ülkelerde gerçekleştiğini belirten Garcia Gomez, "Fransa, Almanya ve İtalya'da bu başarı elde edildi ancak Türkiye'de henüz gerçekleşmedi. Bu da Türk Süper Ligi'nin insanların düşündüğünden daha zor olduğunu gösteriyor. Hedefimiz bu ve elbette Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir performans sergilemek." dedi.
"OSIMHEN BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI!"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Gomez, "Udinese'de görev yaptığım dönemde Napoli'deyken Osimhen'i zaten tanıyordum. İnsan olarak beni çok şaşırttı. Mütevazı, takım arkadaşlarıyla çok yakın ve gol atmayı istemesine rağmen takım için çok çalışan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE YILDIZ OYUNCULARIN GELİŞİNİ ANLATTI
Galatasaray Yardımcı Antrenörü, dünya çapında önemli futbolcuların Türkiye'yi tercih etmesinde birçok etken bulunduğunu söyledi.
Garcia Gomez, "İlk neden, Avrupa'nın önemli organizasyonlarında mücadele eden takımların olması. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ekonomik şartları ve muhtemelen Suudi Arabistan pazarındaki düşüş de etkili. Tüm bunlara Türkiye'deki yaşam kalitesinin çok yüksek olduğunu da eklediğimizde, dünya çapındaki birçok oyuncunun Türkiye'ye gelmeyi ilgi çekici bir seçenek olarak değerlendirmesi normal." ifadelerini kullandı.
KANTE VE GREENWOOD ÖRNEĞİ
Türkiye'ye gelen oyuncuların farklı kariyer dönemlerinde olduğunu belirten Garcia Gomez, Kante ve Greenwood örneklerini verdi.
Garcia Gomez, "Kante gibi kariyerinin daha olgun dönemindeki oyuncular geldi ancak Greenwood gibi futbolcular da Türkiye'yi tercih etti. Bu tür futbolcular hem çok iyi performans gösterebilir hem de gelecekte kulüplerine ekonomik değer kazandırabilir." sözlerini kullandı.
G.SARAY, F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZON
Süper Lig'de rekabetin sanıldığı kadar düşük olmadığını söyleyen Garcia, "Hiç şüphesiz. Burada geçirdiğim son beş yıl içerisindeki en güçlü dört takımın bunlar olduğunu düşünüyorum. Ancak bir başka veri de paylaşayım: Bu dört takımın hiçbiri tüm maçlarını kazanmadı. Bu da hoşuma gidiyor çünkü Türk futbolundaki orta seviye takımların da açık şekilde güçlendiğini gösteriyor." İfadelerini kullandı.
"HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gomez, "Şampiyon takımın ana gövdesini, önemli oyuncularımızı koruduk ve transfer döneminin ardından kadromuzu daha da güçlendirdik. Bu yılki en büyük hedefimiz yeniden lig şampiyonu olmak. Türkiye'de en önemli şey bu. Tarih yazıyoruz ve daha önce kimsenin başaramadığı üst üste beş lig şampiyonluğu hedefine ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu başarının daha önce farklı ülkelerde gerçekleştiğini belirten Garcia Gomez, "Fransa, Almanya ve İtalya'da bu başarı elde edildi ancak Türkiye'de henüz gerçekleşmedi. Bu da Türk Süper Ligi'nin insanların düşündüğünden daha zor olduğunu gösteriyor. Hedefimiz bu ve elbette Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir performans sergilemek." dedi.
"OSIMHEN BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI!"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Gomez, "Udinese'de görev yaptığım dönemde Napoli'deyken Osimhen'i zaten tanıyordum. İnsan olarak beni çok şaşırttı. Mütevazı, takım arkadaşlarıyla çok yakın ve gol atmayı istemesine rağmen takım için çok çalışan bir futbolcu." ifadelerini kullandı.