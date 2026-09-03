Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahaısnda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.
Bodrum FK, ligdeki bir sonraki maçında Mardinspor deplasmanında puan arayacak. Esenler Erokspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Kocaçoban, Mehmet Erdoğan
Bodrum FK: Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Devrim Şahin), Adem Metin Türk (Dk. 46 Providence), Boran Başkan (Dk. 46 Ege Arslan), Ali Habeşoğlu (Dk. 70 Aboubakar), Ege Bilsel, Loshaj (Dk. 76 Enes Koç)
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş (Dk. 71 Enes Alıç), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Janvier (Dk. 71 Buljubasic), Kanga, Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Burak Çoban), Zeqiri (Dk. 46 Faye), Samudio (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş)
Sarı kartlar: Dk. 31 Boran Başkan, Dk. 31 Berşan Yavuzay, Dk. 49 Providence, Dk. 78 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 45+1 Erkan Kaş, Dk. 90 Mikail Okyar, Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Turka Esenler Erokspor)
Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.
Bodrum FK, ligdeki bir sonraki maçında Mardinspor deplasmanında puan arayacak. Esenler Erokspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Kocaçoban, Mehmet Erdoğan
Bodrum FK: Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Devrim Şahin), Adem Metin Türk (Dk. 46 Providence), Boran Başkan (Dk. 46 Ege Arslan), Ali Habeşoğlu (Dk. 70 Aboubakar), Ege Bilsel, Loshaj (Dk. 76 Enes Koç)
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş (Dk. 71 Enes Alıç), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Janvier (Dk. 71 Buljubasic), Kanga, Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Burak Çoban), Zeqiri (Dk. 46 Faye), Samudio (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş)
Sarı kartlar: Dk. 31 Boran Başkan, Dk. 31 Berşan Yavuzay, Dk. 49 Providence, Dk. 78 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 45+1 Erkan Kaş, Dk. 90 Mikail Okyar, Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Turka Esenler Erokspor)