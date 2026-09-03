03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-035'
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-0DA
03 Eylül
Gent-OH Leuven
0-0DA
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
1-048'
03 Eylül
Lugano-Servette
0-047'
03 Eylül
Basel-Sion
1-050'
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
2-077'
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
1-1DA
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
0-2DA
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
0-137'

Bodrum - Esenler maçında gol yok!

1. Lig'de Bodrum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanan maç 0-0 sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 22:30
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Bodrum - Esenler maçında gol yok!
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahaısnda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.

Bodrum FK, ligdeki bir sonraki maçında Mardinspor deplasmanında puan arayacak. Esenler Erokspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Kocaçoban, Mehmet Erdoğan

Bodrum FK: Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Devrim Şahin), Adem Metin Türk (Dk. 46 Providence), Boran Başkan (Dk. 46 Ege Arslan), Ali Habeşoğlu (Dk. 70 Aboubakar), Ege Bilsel, Loshaj (Dk. 76 Enes Koç)

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş (Dk. 71 Enes Alıç), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Janvier (Dk. 71 Buljubasic), Kanga, Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Burak Çoban), Zeqiri (Dk. 46 Faye), Samudio (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Boran Başkan, Dk. 31 Berşan Yavuzay, Dk. 49 Providence, Dk. 78 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 45+1 Erkan Kaş, Dk. 90 Mikail Okyar, Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Turka Esenler Erokspor)

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