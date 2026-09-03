Hull City'de 6 imza birden!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de imzalar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Premier Lig'e oldukça iyi bir başlangıç yapan ve 18 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Hull City, bu kez iç transferde 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Hull City, takımın golcüsü Olie McBurnie dahil 6 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Hull City'de atılan yeni imzalar:
Matt Crooks: 2+1 yıl
John Egan: 2+1 yıl
Muhammed Belloumi: 3+1 yıl
Charlie Hughes: 3+1 yıl
Oli McBurnie: 3+1 yıl
Regan Slater: 3+1 yıl
SIRADAKİ RAKİBİ ASTON VILLA
Premier Lig'e 2 maçta 2 galibiyet ve 6 puanla başlayan Hull City, 3. hafta maçında cumartesi günü sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
Hull City, takımın golcüsü Olie McBurnie dahil 6 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Hull City'de atılan yeni imzalar:
Matt Crooks: 2+1 yıl
John Egan: 2+1 yıl
Muhammed Belloumi: 3+1 yıl
Charlie Hughes: 3+1 yıl
Oli McBurnie: 3+1 yıl
Regan Slater: 3+1 yıl
SIRADAKİ RAKİBİ ASTON VILLA
Premier Lig'e 2 maçta 2 galibiyet ve 6 puanla başlayan Hull City, 3. hafta maçında cumartesi günü sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.