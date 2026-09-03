03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-035'
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-0DA
03 Eylül
Gent-OH Leuven
0-0DA
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
1-048'
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Lugano-Servette
0-047'
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Basel-Sion
1-050'
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Kopenhag-FC Nordsjaelland
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Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
1-1DA
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
0-2DA
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
0-137'

Hull City'de 6 imza birden!

Hull City, takımın golcüsü Oli McBurnie dahil 6 oyuncusuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 21:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City'de 6 imza birden!
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de imzalar devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Premier Lig'e oldukça iyi bir başlangıç yapan ve 18 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Hull City, bu kez iç transferde 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Hull City, takımın golcüsü Olie McBurnie dahil 6 oyuncuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Hull City'de atılan yeni imzalar:

Matt Crooks: 2+1 yıl
John Egan: 2+1 yıl
Muhammed Belloumi: 3+1 yıl
Charlie Hughes: 3+1 yıl
Oli McBurnie: 3+1 yıl
Regan Slater: 3+1 yıl

SIRADAKİ RAKİBİ ASTON VILLA

Premier Lig'e 2 maçta 2 galibiyet ve 6 puanla başlayan Hull City, 3. hafta maçında cumartesi günü sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

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