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03 Eylül
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Gençlerbirliği'ne yeni golcü

Gençlerbirliği, Victor Orakpo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 20:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'ne yeni golcü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, OGC Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından OGC Nice ile anlaşmaya vardı.

OGC Nice, Montpellier ile AS Nancy'de forma giyen Orakpo, geçen sezon Ligue 2 ve kupada 26 maçta 3 gol kaydetti.





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