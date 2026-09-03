03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-035'
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Gent-OH Leuven
0-0DA
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0-2DA
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadro açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 22:04 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 22:11
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosunda Ognjen Mimovic'in yer alması dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kadrosunda sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Fenerbahçe'de ayrılıkları beklenen Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da kadroya dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.





Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante.

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.






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