Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin Devler Ligi kadrosunda Ognjen Mimovic'in yer alması dikkat çekti.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa kadrosunda sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.
Fenerbahçe'de ayrılıkları beklenen Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da kadroya dahil edilmedi.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante.
Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa kadrosunda sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.
Fenerbahçe'de ayrılıkları beklenen Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao da kadroya dahil edilmedi.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Savunma: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, Levent Mercan.
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante.
Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Masson Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.