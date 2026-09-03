03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
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03 Eylül
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Fenerbahçe'den Anderson Talisca'ya veda

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Brezilyalı futbolcu, Al-Jazira ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 22:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Anderson Talisca'ya veda
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile beklenen veda gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, Al-Jazira ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin Talisca için veda açıklaması şu şekilde:

"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE PERFORMANSI





Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Anderson Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.

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