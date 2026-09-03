Fenerbahçe'den Anderson Talisca'ya veda

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile beklenen veda gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, Al-Jazira ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Talisca için veda açıklaması şu şekilde:
"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Anderson Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, Al-Jazira ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Talisca için veda açıklaması şu şekilde:
"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Anderson Talisca, 44 gol attı ve 7 asist yaptı.
Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya veda etti. pic.twitter.com/FiCV8tWRLv https://t.co/5Cm4BHPVEg
— Sporx (@sporx) September 3, 2026