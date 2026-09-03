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1-3
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

Breno Bidon için Beşiktaş açıklaması!

Breno Bidon'un menajerlik şirkerinden menajer Fernando Brito, Beşiktaş ile yapılan görüşmeleri sonlandırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 23:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Breno Bidon için Beşiktaş açıklaması!
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Corinthians forması giyen ve Beşiktaş'ın gündemine gelen orta saha oyuncusu Breno Bidon için Brezilya'dan açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Breno Bidon'un menajerlik şirketinden Beşiktaş için açıklama geldi ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Corinthians'ta kalacağı belirtildi.

Bidon'un menajerlik şirketinden menajer Fernando Brito, Beşiktaş ile görüşmeleri sonlandırdıklarını açıkladı. Menajer Brito, "Bu projeye güvenmediğim için görüşmeleri sonlandırmaya karar verdim." diye konuştu.

Corinthians'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Breno Bidon, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Bidon'un, Corinthians ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.





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