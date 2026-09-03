Fransa Ligue 1 3. hafta maçında Lille, Toulouse deplasmanına konuk oldu. Lille, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Lille'e galibiyeti geteiren golü 73. dakikada yeni transferlerden Ayase Ueda attı.
Lille'de kaleyi Berke Özer korudu. Başar Önal ise 71. dakikada oyuna dahil oldu. Berke Özer, Toulouse maçını 9 kurtarışla tamamladı. Başarılı file bekçisi, karşılaşmaya damga vuran bir performans ortaya koydu.
Bu sonucun ardından Lille, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Toulouse ise 1 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında sahasında Troyes'i ağırlayacak. Toulouse, Lorient deplasmanına gidecek.
Lille'de kaleyi Berke Özer korudu. Başar Önal ise 71. dakikada oyuna dahil oldu. Berke Özer, Toulouse maçını 9 kurtarışla tamamladı. Başarılı file bekçisi, karşılaşmaya damga vuran bir performans ortaya koydu.
Bu sonucun ardından Lille, ligde 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Toulouse ise 1 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında sahasında Troyes'i ağırlayacak. Toulouse, Lorient deplasmanına gidecek.