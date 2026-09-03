03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-0
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-1
03 Eylül
Gent-OH Leuven
1-0
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
1-0
03 Eylül
Lugano-Servette
1-0
03 Eylül
Basel-Sion
1-2
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
2-0
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
2-1
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
1-3
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

Akdeniz Oyunları'nda 111 madalya!

Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla (41 altın, 28 gümüş, 42 bronz) ikinci bitirdi. Milli sporcular, Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Akdeniz Oyunları'nda 111 madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları (Taranto 2026) kapanış töreniyle tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Erasmo Iacovone Stadı'ndaki törenle 14 gün süren organizasyon sona erdi.

Türkiye, Taranto 2026'yı, 41'i altın, 28'i gümüş ve 42'si bronz toplam 111 madalyayla ikinci bitirdi.

Ev sahibi İtalya 74 altın, 78 gümüş ve 72 bronz toplam 224 madalyayla birinci, Yunanistan ise 26 altın, 26 gümüş ve 19 bronz olmak üzere 71 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Kapanış töreninde Türk bayrağını halterci Cansel Özkan ile artistik cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı.

Milli sporcular 2. en yüksek madalya sayısına ulaştı

Taranto 2026, Türkiye'nin Mersin 2013'ten sonra Akdeniz Oyunları'nda 2. en fazla madalya aldığı organizasyon oldu.

Oyunlardaki en büyük başarıyı, İzmir'den (1971) sonra ikinci kez Türkiye'nin ev sahibi olduğu Mersin'deki (2013) şampiyonada yakalayan milli sporcular, 47 altın, 43 gümüş, 35 bronz olmak üzere toplam 125 madalya kazanmıştı.

Türkiye, 2022'de Cezayir'in Oran şehrindeki şampiyonayı ise 108 madalyayla (45 altın, 26 gümüş, 37 bronz) yine İtalya'nın ardından ikinci tamamlamıştı.

İtalya'daki 20. Akdeniz Oyunları'nda 41 şampiyonluk elde eden Türkiye, altın madalya bakımından Mersin 2013 (47) ve Oran 2022'den (45) sonra 3. en yüksek sayıya ulaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.