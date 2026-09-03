Barış Kanbak: 'Kontratak değil panik atak'

İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, 4-0 kaybettikleri Bursaspor maçını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barış Kanbak, ligin en iyi ve hazır kadrosuna sahip takımına karşı oynadıklarını söyledi.
İlk yarıdaki planlarının gol yemeden soyunma odasına gitmek olduğunu aktaran Kanbak, şunları kaydetti:
"Planımızı sona kadar sürdürdük ama içeri girmeden gol yedik. Berabere gitsek de bir şey değişir miydi emin değilim. Haftalardır devam eden bireysel hatalarımız bugün de peşimizi bırakmadı. Bunun üstüne çalışıyoruz. Bu atmosferde oynamak farklı. Bireysel hatalara bazen yapacak bir şey olmuyor. Kontratak yapalım derken panik atak yaptık. Sonunda da 4-0 mağlup olduk. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Iğdırspor maçında iyi performans hedefliyoruz."
İlk yarıdaki planlarının gol yemeden soyunma odasına gitmek olduğunu aktaran Kanbak, şunları kaydetti:
"Planımızı sona kadar sürdürdük ama içeri girmeden gol yedik. Berabere gitsek de bir şey değişir miydi emin değilim. Haftalardır devam eden bireysel hatalarımız bugün de peşimizi bırakmadı. Bunun üstüne çalışıyoruz. Bu atmosferde oynamak farklı. Bireysel hatalara bazen yapacak bir şey olmuyor. Kontratak yapalım derken panik atak yaptık. Sonunda da 4-0 mağlup olduk. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Iğdırspor maçında iyi performans hedefliyoruz."