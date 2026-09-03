03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-0
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-1
03 Eylül
Gent-OH Leuven
1-0
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
1-0
03 Eylül
Lugano-Servette
1-0
03 Eylül
Basel-Sion
1-2
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
2-0
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
2-1
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
1-3
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

Barış Kanbak: "Kontratak değil panik atak"

İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, Bursaspor mağlubiyeti sonrası sözleriyle dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 23:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Barış Kanbak: 'Kontratak değil panik atak'
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İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak, 4-0 kaybettikleri Bursaspor maçını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barış Kanbak, ligin en iyi ve hazır kadrosuna sahip takımına karşı oynadıklarını söyledi.

İlk yarıdaki planlarının gol yemeden soyunma odasına gitmek olduğunu aktaran Kanbak, şunları kaydetti:

"Planımızı sona kadar sürdürdük ama içeri girmeden gol yedik. Berabere gitsek de bir şey değişir miydi emin değilim. Haftalardır devam eden bireysel hatalarımız bugün de peşimizi bırakmadı. Bunun üstüne çalışıyoruz. Bu atmosferde oynamak farklı. Bireysel hatalara bazen yapacak bir şey olmuyor. Kontratak yapalım derken panik atak yaptık. Sonunda da 4-0 mağlup olduk. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Iğdırspor maçında iyi performans hedefliyoruz."

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