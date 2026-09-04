Leroy Sane erdi muradına

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'e konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lige Çorum FK karşısında 2-2'lik beraberlikle başlayan sarı-kırmızılılar, ardından Erzurumspor FK'yı 4-0 ve Göztepe'yi 3-2 mağlup etmişti. Çorum FK karşısında maçta ilk 11'de başlayan ancak performansıyla eleştirilen Leroy Sane, sonraki iki maçta yedek kulübesinde beklemişti.
Teknik direktör Okan Buruk'un Sane'nin yerine Barış Alper'e şans vermesi, Alman futbolcunun "Ben 20 dakikalık oyuncu değilim" isyanına sebep olmuştu.
Batrarov da görevde
Sarı-kırmızılı takımda patlak veren bu kriz, yönetimin oyuncuyla yaptığı görüşme ve Barış'ın sakatlığıyla şimdilik hafif atlatılmış oldu.
Barış, ayağındaki ödem sebebiyle MR'a girmiş ve önceki gün yapılan idmana katılmamıştı. Okan Buruk hem Barış'ı riske atmamak hem de Sane'nin gönlünü yapmak için Alman oyuncuyu ilk 11'de oynatmaya karar verdi.
Sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Batrakov da ilk defa ilk 11'de şans bulacak. Rus futbolcunun antrenman performansından memnun olan Buruk, Batrakov ile başlayacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un Sane'nin yerine Barış Alper'e şans vermesi, Alman futbolcunun "Ben 20 dakikalık oyuncu değilim" isyanına sebep olmuştu.
Batrarov da görevde
Sarı-kırmızılı takımda patlak veren bu kriz, yönetimin oyuncuyla yaptığı görüşme ve Barış'ın sakatlığıyla şimdilik hafif atlatılmış oldu.
Barış, ayağındaki ödem sebebiyle MR'a girmiş ve önceki gün yapılan idmana katılmamıştı. Okan Buruk hem Barış'ı riske atmamak hem de Sane'nin gönlünü yapmak için Alman oyuncuyu ilk 11'de oynatmaya karar verdi.
Sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Batrakov da ilk defa ilk 11'de şans bulacak. Rus futbolcunun antrenman performansından memnun olan Buruk, Batrakov ile başlayacak.