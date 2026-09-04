03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-0
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-1
03 Eylül
Gent-OH Leuven
1-0
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
1-0
03 Eylül
Lugano-Servette
1-0
03 Eylül
Basel-Sion
1-2
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
2-0
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
2-1
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
1-3
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

Fenerbahçe'den Delgado için son hamle!

Fenerbahçe, Boca Juniors'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun transferini bu akşama kadar tamamlamak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 09:12 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 09:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Delgado için son hamle!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin Boca Juniors'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu Milton Delgado için harekete geçtiği ve genç ismin transferini bu akşama kadar tamamlamak istediği ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transferi büyük ölçüde kapatan ve Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildiren Fenerbahçe, 10+4 yabancı kuralından dolayı genç bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sadece ligde ve kupada kullanabileceği 23 yaş altı bir oyuncu takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesine son anda Boca Juniors'un genç yıldız adayı Milton Delgado'nun girdiği ortaya çıktı. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre; 21 yaşındaki oyuncu için Boca'yla temas kuruldu.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve haberlere göre; Fenerbahçe, bu rakama yakın bir teklif sundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği bir isim olan Delgado için çalışma başlatan sarı-lacivertlilerin, bu akşama kadar transferi tamamlamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe, eğer oyuncuyu kadrosuna katmayı başaramazsa; transfer penceresini kapatacak.

CHELSEA'NİN DE LİSTESİNDE

Arjantin medyası, Fenerbahçe'nin dışında; İngiliz devi Chelsea, Bournemouth ve MLS temsilcisi İnter Miami'nin de oyuncuya ilgisinin olduğunu yazdı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.