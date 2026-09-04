Fenerbahçe'den Delgado için son hamle!

Fenerbahçe'nin Boca Juniors'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu Milton Delgado için harekete geçtiği ve genç ismin transferini bu akşama kadar tamamlamak istediği ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transferi büyük ölçüde kapatan ve Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildiren Fenerbahçe, 10+4 yabancı kuralından dolayı genç bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Sadece ligde ve kupada kullanabileceği 23 yaş altı bir oyuncu takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin listesine son anda Boca Juniors'un genç yıldız adayı Milton Delgado'nun girdiği ortaya çıktı. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre; 21 yaşındaki oyuncu için Boca'yla temas kuruldu.
Piyasa değeri 10 milyon euro olan 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve haberlere göre; Fenerbahçe, bu rakama yakın bir teklif sundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği bir isim olan Delgado için çalışma başlatan sarı-lacivertlilerin, bu akşama kadar transferi tamamlamak istediği belirtildi.
Fenerbahçe, eğer oyuncuyu kadrosuna katmayı başaramazsa; transfer penceresini kapatacak.
CHELSEA'NİN DE LİSTESİNDE
Arjantin medyası, Fenerbahçe'nin dışında; İngiliz devi Chelsea, Bournemouth ve MLS temsilcisi İnter Miami'nin de oyuncuya ilgisinin olduğunu yazdı.
Piyasa değeri 10 milyon euro olan 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve haberlere göre; Fenerbahçe, bu rakama yakın bir teklif sundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği bir isim olan Delgado için çalışma başlatan sarı-lacivertlilerin, bu akşama kadar transferi tamamlamak istediği belirtildi.
Fenerbahçe, eğer oyuncuyu kadrosuna katmayı başaramazsa; transfer penceresini kapatacak.
CHELSEA'NİN DE LİSTESİNDE
Arjantin medyası, Fenerbahçe'nin dışında; İngiliz devi Chelsea, Bournemouth ve MLS temsilcisi İnter Miami'nin de oyuncuya ilgisinin olduğunu yazdı.