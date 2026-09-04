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Victor Nelsson'dan Galatasaray'a veda!

Galatasaray'dan bu kez kalıcı olarak ayrılan Victor Nelsson, sarı-kırmızılılara veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 00:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Victor Nelsson'dan Galatasaray'a veda!
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Galatasaray'da Victor Nelsson ile kalıcı olarak yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'a 2021 yılında imza atan ve daha önce Roma ve Hellas Verona gibi kulüplere kiralık olarak giden 27 yaşındaki stoper, bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

Galatasaray'dan ayrılan Danimarkalı stoper, eski kulübü Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bir veda paylaşımında bulundu.

Victor Nelsson'un paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Galatasaray,



Galatasaray


Benim için de artık sona gelindi. Kalbimin en derinliklerinden, bana ve aileme Galatasaray'da bulunduğum süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim.

Burada geçirdiğim her dakikayı çok sevdim ve keyif aldım. Her zaman bir Galatasaray taraftarı olacağım ve kulübü uzaktan desteklemeye devam edeceğim.

Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan ve kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum.

Bir gün sizi yeniden statta ve İstanbul'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 144 maçta süre bulan Victor Nelsson, savunma performansıyla birlikte 4 kez gol sevinci yaşadı.

 

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