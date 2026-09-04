Galatasaray'a formadan 68 milyon Euro gelir!

Son dönemlerde forma sponsorluklarından elde ettiği gelirle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın adeta para basmaya devam ettiği ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üst üste gelen şampiyonluklar Cim-Bom'a olan ilgiyi daha da yükseltirken, sarı-kırmızılıların forma için aldığı sponsorlukların bu sene 68 milyon euroya kadar ulaştığı ortaya çıktı.
Geçen yıl aynı dönemde formaya 54 milyon euro sponsorluk alındığı belirtildi. Bu artışın sarı-kırmızılı yönetimi sevindirdiği de öğrenildi.
HEDEF 80 MİLYON EURO
Yönetimin de bu konuda çalışmaları devam ederken, sarı-kırmızılılarda son olarak Pasifik Holding ile Avrupa ve Süper Lig için forma göğüs sponsorluğu için 17.5 milyon euroluk anlaşma yapılmıştı.
Formada sadece sırt kısmının boş kaldığı ve yapılacak yeni sponsorluk anlaşmalarıyla senelik 80 milyon euro forma sponsorluk gelirine ulaşılmasının planlandığı öğrenildi.
Söz konusu hedef gerçekleşirse Galatasaray forma sponsorluk gelirleri böylece geçen yıla göre yüzde 30 artacak.
Geçen yıl aynı dönemde formaya 54 milyon euro sponsorluk alındığı belirtildi. Bu artışın sarı-kırmızılı yönetimi sevindirdiği de öğrenildi.
HEDEF 80 MİLYON EURO
Yönetimin de bu konuda çalışmaları devam ederken, sarı-kırmızılılarda son olarak Pasifik Holding ile Avrupa ve Süper Lig için forma göğüs sponsorluğu için 17.5 milyon euroluk anlaşma yapılmıştı.
Formada sadece sırt kısmının boş kaldığı ve yapılacak yeni sponsorluk anlaşmalarıyla senelik 80 milyon euro forma sponsorluk gelirine ulaşılmasının planlandığı öğrenildi.
Söz konusu hedef gerçekleşirse Galatasaray forma sponsorluk gelirleri böylece geçen yıla göre yüzde 30 artacak.