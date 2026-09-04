Beşiktaş'ta sağ kanat için kritik karar!

Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevrilirken, teknik direktörün sağ kanatta yapacağı tercih de merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda Vaclav Cerny ile Ernest Poku arasında seçim yapılması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik heyetin Kadıköy'deki oyun planı, sağ kanattaki tercihi belirleyecek. Hızlı bir oyun ve rakibi şaşırtma planının tercih edilmesi halinde Poku'nun, oyunu kontrol etme ve topa sahip olma düşüncesinde ise Cerny'nin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.
CERNY FORMDA
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Çekyalı futbolcu, forma giydiği 9 maçın tamamına ilk 11'de başlarken 3 gol ve 1 asist kaydetti.
Cerny'nin hem skor katkısı hem de ilk 11'deki istikrarlı görüntüsü, derbi öncesinde kendisini önemli bir seçenek haline getiriyor.
POKU'DA DERBİ HEYECANI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Poku ise siyah-beyazlı formayla ilk kez Arca Çorum FK karşılaşmasında süre aldı.
Genç futbolcu, söz konusu mücadelede oyuna sonradan dahil olurken 6 dakika sahada kaldı. Poku'nun kısa süreli de olsa ilk kez forma giymesi, derbi öncesinde teknik heyetin değerlendireceği seçeneklerden biri olmasını sağladı.
Kadıköy'de oynanacak kritik mücadelede sağ kanatta Cerny mi, Poku mu? sorusunun yanıtını teknik heyetin oyun planı belirleyecek.
CERNY FORMDA
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Çekyalı futbolcu, forma giydiği 9 maçın tamamına ilk 11'de başlarken 3 gol ve 1 asist kaydetti.
Cerny'nin hem skor katkısı hem de ilk 11'deki istikrarlı görüntüsü, derbi öncesinde kendisini önemli bir seçenek haline getiriyor.
POKU'DA DERBİ HEYECANI
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Poku ise siyah-beyazlı formayla ilk kez Arca Çorum FK karşılaşmasında süre aldı.
Genç futbolcu, söz konusu mücadelede oyuna sonradan dahil olurken 6 dakika sahada kaldı. Poku'nun kısa süreli de olsa ilk kez forma giymesi, derbi öncesinde teknik heyetin değerlendireceği seçeneklerden biri olmasını sağladı.
Kadıköy'de oynanacak kritik mücadelede sağ kanatta Cerny mi, Poku mu? sorusunun yanıtını teknik heyetin oyun planı belirleyecek.