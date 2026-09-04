Haber Tarihi: 04 Eylül 2026 10:21 -
Güncelleme Tarihi:
04 Eylül 2026 10:21
5. sınıf uyum haftası var mı? 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle birlikte ortaokul kademesine adım atacak olan 5. sınıf öğrencilerinin ve velilerinin merakla beklediği okula uyum haftası detayları netleşti. İlkokul eğitimini tamamlayarak branş dersleri ve yeni bir okul düzeniyle tanışacak olan "orta 1" öğrencileri için oryantasyon takvimi duyuruldu. Peki, 5. sınıf uyum haftası var mı? 2026 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başladı. "5. sınıf uyum haftası var mı?" sorusu da özellikle velilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 5. sınıf öğrencilerinin okula başlama tarihleri ve oryantasyon haftasının uygulama esasları resmen açıklandı. Peki, 2026 - 2027 Eğitim Öğretim Yılı 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
5. SINIF UYUM HAFTASI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 5. sınıflar için oryantasyon ve uyum haftası düzenleniyor. İlkokul kademesinden ortaokula geçen öğrencilerin okul kültürüne adaptasyonunu hızlandırmayı hedefleyen uyum eğitimi programı, 7 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde öğrenciler okullarını, dersliklerini ve derslerine girecek branş öğretmenlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.2026 - 2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?5. sınıf öğrencileri, oryantasyon ve rehberlik etkinlikleri için ilk ders ziliyle birlikte 7 Eylül 2026 Pazartesi günü okullarında hazır bulunacak. Bir hafta sürecek olan oryantasyon maratonunun tamamlanmasının ardından, tüm ara sınıflar ve diğer kademelerle birlikte 14 Eylül 2026 Pazartesi günü tam kapasiteyle müfredat derslerine başlanacak.
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