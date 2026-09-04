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03 Eylül
Cagliari-Verona
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Galatasaray'ın 'orta'sı yok

Galatasaray, geçen sezon Oulai için 35 milyon Euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Mayıstan bu yana ise Camavinga, Thuram gibi yıldızlar gündeme gelirken; yalnızca Ugochukwu alındı

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 08:35
Haber: Sözcü
Galatasaray'ın 'orta'sı yok
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Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında "Baby Lemina" arayışıyla başlayan orta saha operasyonu bir kez daha sonuç vermedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Pape Gueye ve Christ Oulai arasında gidip gelen, ardından Renato Nhaga'yı kadrosuna katan Aslan, raza ise Camavinga ve Thuram gibi yıldızlarla başladı. Süreç Ugochukwu transferiyle tamamlandı. F

ransız oyuncu da doğrudan ilk 11'in seviyesini yükseltecek profil konusunda soru işaretlerini gideremedi.

BİR PARÇASI EKSİK KALDI

Osimhen, Leao ve Sane gibi yıldızlarla Avrupa'da hedef büyüten Galatasaray'ın aynı kaliteyi orta sahaya yansıtamaması dikkat çekiyor.

Torreira, Sara ve Lemina lig için yeterli bir merkez oluşturabilir ancak Avrupa'da fark yaratacak, oyunun iki yönünü oynayıp hücumdaki yıldızları besleyecek parçaya hâlâ eksik.

İki transfer döneminde Nhaga ve Ugochukwu geldi ama geçen kışın tespit edilen temel ihtiyaç bugün hâlâ masada. 



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