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Potanın Perileri, Dünya Kupası'nda sahne alıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 00:33 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 11:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri, Dünya Kupası'nda sahne alıyor
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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Dünya Kupası kadrosu

Başantrenör Andrea Mazzon yönetimindeki A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ayşe Cora Yamaner, Beren Burke, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural, Gökşen Fitik, Melek Uzunoğlu, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek Arslan

Türkiye'nin maç programı

Ay-yıldızlı ekibin FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Cuma:

18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)

Turnuva formatı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

İkinci ve üçüncü basamakta yer alan takımlar, eleme turu oynayacak. Bu turdaki maçları kazanan ülkeler, adını çeyrek finale yazdıracak.

Çeyrek final karşılaşmalarından galip ayrılan ekipler, son 4'e kalacak. Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finale yükselecek.

Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.

Dünya Kupası'nda grup maçları 4-7 Eylül, eleme turu 8-9 Eylül, çeyrek finaller 10 Eylül, yarı final maçları 12 Eylül, üçüncülük ve final karşılaşması ise 13 Eylül'de oynanacak.

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