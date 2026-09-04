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3 milyon farkla 2026 model Galatasaray

Galatasaray'ın maaş bütçesi geçen sezona göre 3.15 milyon Euro geriledi. Kadrosunu 5 yeni oyuncuyla güçlendiren sarı-kırmızılıların toplamda kasasından 78.5 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli çıktı. En çok Leao (10 milyon) ve Batrakov (3.25) kazanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 11:27
3 milyon farkla 2026 model Galatasaray
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Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, bir sürpriz olmazsa transferi büyük ölçüde bitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bugün kapanacak yaz transfer dönemi öncesi UEFA'ya listesini teslim eden Aslan, kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendirdi. Sol kanada Rafael Leao'yu alan sarı-kırmızılılar; 10 numara sorununu Aleksey Batrakov ile çözdü.

Forvet Deniz Gül, orta saha Lesley Ugochukwu ve stoper de El-Chadaille Bitshiabu ile yedeklendi. G.Saray, 5 oyuncu için kasasından kiralama ve bonservis bedeli olarak 78.5 milyon Euro çıkardı.

11 OYUNCU TAKIMDAN AYRILDI

Kontratı biten İcardi, Nelsson, Jelert, Ahmed Kutucu, Metehan Baltacı, Halil Dervişoğlu, Gökdeniz Gürpüz ve Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra kiralık süreleri sona eren Boey, Asprilla ve Lang ile yolları ayrıldı.

Gelen-giden sirkülasyonunda G.Saray, maaş bütçesini geçen sezona göre 3.15 milyon Euro düşürdü. Yeniler arasında Leao, 10 milyon Euro ile en çok kazanan olurken Portekizli'yi; Batrakov (3.25), Ugochukwu (2.65), Bitshiabu (2) ve Deniz (1.5) takip etti.

CİMBOM DEĞERİNİ KATLADI



Galatasaray


Galatasaray, yaptığı transferlerle kadro değerini de artırdı. Piyasasını 411.7 milyon Euro'ya yükselten Aslan, bu barajı aşan ilk Türk takımı oldu. Fenerbahçe (293.2), Beşiktaş (268.6) ve Trabzon (186.6) izledi. 

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