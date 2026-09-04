04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
20:00
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
21:30
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
22:00
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
22:00
04 Eylül
Genoa-Como
21:45
04 Eylül
Lyon-Auxerre
20:00
04 Eylül
PSG-AS Monaco
22:05
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
21:00
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
19:30
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
19:30
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
21:45
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
22:15

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı İtalya Monza'da koşulacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 12:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak İtalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. etabı olan İtalya Grand Prix'siyle devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarış 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Sıralama turları cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak, yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Bu sezon koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli altı, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 242

2. George Russell (Büyük Britanya): 183

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 183

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 159

5. Charles Leclerc (Monako): 155

- Takımlar

1. Mercedes: 425

2. Ferrari: 338

3. McLaren: 263

4. Red Bull: 186

5. Racing Bulls: 66

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.