Süper Lig ekibi Çorum FK, savunma hattına ses getirecek bir takviye yapmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Çağlar Söyüncü için görüşmelere başladı, anlaşma büyük oranda sağlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

TRANSFER RESMİ İMZAYA KALDI





Çorum FK yönetiminin hem Fenerbahçe hem de milli futbolcuyla temas kurduğu ve yapılan görüşmelerde önemli mesafe aldığı öğrenildi. Anadolu ekibi ile Çağlar Söyüncü arasında anlaşma sağlandı, transfer sadece resmi imzaya kaldı.





Transferin mali şartları ve anlaşmanın yapısı üzerindeki görüşmeler sürerken tarafların süreci olumlu yönde ilerlettiği belirtildi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda Çağlar Söyüncü, kariyerine Çorum FK formasıyla devam edecek.





CENGİZ ÜNDER İLE YENİDEN BULUŞACAK





Çorum FK, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder'i kadrosuna katarak transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmıştı.





Çağlar Söyüncü'nün de resmen transfer edilmesi halinde iki milli futbolcu yeniden aynı takımın formasını giyecek. Çağlar ve Cengiz, daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Leicester City ve Fenerbahçe'de birlikte görev yaptı.





KARİYERİNDE ÖNEMLİ KULÜPLER VAR



Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü; Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.



