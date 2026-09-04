04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
20:00
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
21:30
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
22:00
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
22:00
04 Eylül
Genoa-Como
21:45
04 Eylül
Lyon-Auxerre
20:00
04 Eylül
PSG-AS Monaco
22:05
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
21:00
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
19:30
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
19:30
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
21:45
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
22:15

Çağlar Söyüncü, Çorum FK yolunda!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 12:20 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 13:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Çağlar Söyüncü, Çorum FK yolunda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News

Süper Lig ekibi Çorum FK, savunma hattına ses getirecek bir takviye yapmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Çağlar Söyüncü için görüşmelere başladı, anlaşma büyük oranda sağlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

TRANSFER RESMİ İMZAYA KALDI

Çorum FK yönetiminin hem Fenerbahçe hem de milli futbolcuyla temas kurduğu ve yapılan görüşmelerde önemli mesafe aldığı öğrenildi. Anadolu ekibi ile Çağlar Söyüncü arasında anlaşma sağlandı, transfer sadece resmi imzaya kaldı.

Transferin mali şartları ve anlaşmanın yapısı üzerindeki görüşmeler sürerken tarafların süreci olumlu yönde ilerlettiği belirtildi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda Çağlar Söyüncü, kariyerine Çorum FK formasıyla devam edecek.

CENGİZ ÜNDER İLE YENİDEN BULUŞACAK

Çorum FK, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder'i kadrosuna katarak transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmıştı.

Çağlar Söyüncü'nün de resmen transfer edilmesi halinde iki milli futbolcu yeniden aynı takımın formasını giyecek. Çağlar ve Cengiz, daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Leicester City ve Fenerbahçe'de birlikte görev yaptı.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ KULÜPLER VAR

Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü; Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.