Fenerbahçe'de transferde 12 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe'de 2026-27 sezonu öncesi transfer döneminde son yıllara kıyasla oldukça sakin bir süreç yaşandı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemini yalnızca 5 oyuncu transfer ederek tamamlamaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu durum, Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir ilki de beraberinde getirdi. Sarı-lacivertliler, 2014-15 sezonunun başından bu yana ilk kez bir yaz döneminde bu kadar az transfer yaptı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU BİLDİRİLDİ
Türkiye'de transfer dönemi yarın sona erecek. Ancak Fenerbahçe, önceki gece UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin 23 yaş altı bir oyuncuyu kadrosuna katma ihtimali bulunsa da bu ihtimalin düşük olduğu belirtildi.
BU YAZ 5 TRANSFER
Fenerbahçe, yeni yönetim ve yeni teknik heyetle başladığı sezonda yaz transfer dönemini 5 takviyeyle tamamlayacak.
Sarı-lacivertliler, son yıllardaki hareketli transfer dönemlerinin aksine bu kez daha sakin bir yaz geçirdi.
ALİ KOÇ DÖNEMİNDE TRANSFER ÇILGINLIĞI
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu 2014-15 sezonunun başında şampiyon kadroya yalnızca Diego Ribas'ı dahil etmişti.
Sonraki yıllarda ise transfer dönemleri oldukça hareketli geçti. Özellikle Ali Koç döneminde kadroya çok sayıda oyuncu katılırken, 2020-21 sezonunun başında Fenerbahçe tam 17 transfer gerçekleştirdi.
TALISCA İLE MECBURİ AYRILIK
Sarı-lacivertliler bu yaz kadro planlamasında nokta atışı isimlere yöneldi. Kadronun kalabalık olması ve 10+4 yabancı kontenbanının da etkisiyle transfer sayısı 5'te kaldı.
Fenerbahçe, daha önce önemli yatırımlar yaptığı bazı oyuncularla ise bedelsiz olarak yollarını ayırmak zorunda kaldı.
Bu süreçte ilk 11'de düzenli forma giyen ve önemli skor katkısı veren Anderson Talisca ile de yollar ayrıldı. İsmail Kartal'ın beğendiği önemli rotasyon oyuncularından Fred de takımdan ayrılan isimler arasında yer aldı.
80.7 MİLYON EURO HARCANDI
Fenerbahçe bu yaz Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong transferleri için toplam 80.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Sarı-lacivertliler, yenilenen kadrosuyla 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermeyi başardı. Fenerbahçe'nin sezon içerisindeki bir diğer büyük hedefi ise 2014'ten bu yana süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU BİLDİRİLDİ
Türkiye'de transfer dönemi yarın sona erecek. Ancak Fenerbahçe, önceki gece UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin 23 yaş altı bir oyuncuyu kadrosuna katma ihtimali bulunsa da bu ihtimalin düşük olduğu belirtildi.
BU YAZ 5 TRANSFER
Fenerbahçe, yeni yönetim ve yeni teknik heyetle başladığı sezonda yaz transfer dönemini 5 takviyeyle tamamlayacak.
Sarı-lacivertliler, son yıllardaki hareketli transfer dönemlerinin aksine bu kez daha sakin bir yaz geçirdi.
ALİ KOÇ DÖNEMİNDE TRANSFER ÇILGINLIĞI
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu 2014-15 sezonunun başında şampiyon kadroya yalnızca Diego Ribas'ı dahil etmişti.
Sonraki yıllarda ise transfer dönemleri oldukça hareketli geçti. Özellikle Ali Koç döneminde kadroya çok sayıda oyuncu katılırken, 2020-21 sezonunun başında Fenerbahçe tam 17 transfer gerçekleştirdi.
TALISCA İLE MECBURİ AYRILIK
Sarı-lacivertliler bu yaz kadro planlamasında nokta atışı isimlere yöneldi. Kadronun kalabalık olması ve 10+4 yabancı kontenbanının da etkisiyle transfer sayısı 5'te kaldı.
Fenerbahçe, daha önce önemli yatırımlar yaptığı bazı oyuncularla ise bedelsiz olarak yollarını ayırmak zorunda kaldı.
Bu süreçte ilk 11'de düzenli forma giyen ve önemli skor katkısı veren Anderson Talisca ile de yollar ayrıldı. İsmail Kartal'ın beğendiği önemli rotasyon oyuncularından Fred de takımdan ayrılan isimler arasında yer aldı.
80.7 MİLYON EURO HARCANDI
Fenerbahçe bu yaz Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong transferleri için toplam 80.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Sarı-lacivertliler, yenilenen kadrosuyla 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermeyi başardı. Fenerbahçe'nin sezon içerisindeki bir diğer büyük hedefi ise 2014'ten bu yana süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek olacak.