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Göztepe, Tino Anjorin'i bitirdi

Göztepe, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İngiliz orta saha oyuncusu Tino Anjorin'i bitirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 13:57
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Göztepe, Tino Anjorin'i bitirdi
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Göztepe, transferin son gününde İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İngiliz orta saha oyuncusu Tino Anjorin'le anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İngiliz devi Chelsea'de yetişen Anjorin, A takımda da süre almayı başardı. Chelsea'dan Rus takımı Lokomotiv Moskova'ya transfer olan oyuncu ardından yeniden İngiltere'ye dönüp Huddersfield Town ve Portsmouth'ta görev yaptı.

Ardından rotayı İtalya'ya çeviren Anjorin, Empoli formasını terlettikten sonra Torino'nun yolunu tuttu. Geçen sezon Torino'da 17 resmi maça çıkan Anjorin, 363 dakika süre buldu. Anjorin bu sezon ise Torino ile İtalya Kupası maçına çıktı. Monza müsabakasında oyuna sonradan giren İngiliz futbolcu, 27 dakika forma giydi. Göztepe bu sezon transfer döneminde İrlandalı golcü Sinclair Armstrong, Brezilyalı forvet Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı sol bek Richard Akonnor, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg, yerli oyuncular sol kanat Gökdeniz Bayrakdar ve sağ kanad Bekir Turaç Böke'yi renklerine bağlamıştı.

U19'A SON TAKVİYE KONAN

Göztepe bu sezon ilk kez Avrupa'da mücadele edecek U19 takımının son yabancı tercihini Fildişi Sahilli Andre Romuald Konan'dan yana kullandı. 18 yaşındaki oyuncunun lisansı çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yle birlikte Avrupa'da yer alacak Göz-Göz, U19'da UEFA Gençlik Ligi'nin 2'nci turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşirken, iki maç üzerinden oynanacak serinin ilk maçı 28 Ekim, rövanşı 4 Kasım'da yapılacak.





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